Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist in den ersten sieben Monaten 2023 um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Immer mehr Menschen beantragen in Deutschland Asyl. Im bisherigen Berichtsjahr 2023 nahm das zuständige Bundesamt für Migration 175.272 Erstanträge von Asylbewerbern entgegen. Zum Vergleich: In den ersten sieben Monaten 2022 wurden 98.395 Erstanträge gestellt, das bedeutet also eine Zunahme der Antragszahlen um 78,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Aus diesen Ländern kommen die meisten neuen Asylbewerber in Deutschland

Syrien mit 51.692 Erstanträgen

Afghanistan mit 31.334 Erstanträgen

Türkei mit 23.082 Erstanträgen

Allein im Juli gab es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit 23.674 Asyl-Erstanträgen 79 Prozent mehr Anträge als im Juli vergangenen Jahres.

Vor allem Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan haben aktuell beste Chancen, auch in Deutschland bleiben zu dürfen. Bei den Asylbewerbern aus Syrien bekamen 84,4 Prozent der Betroffenen zumindest zeitweisen Schutz in Deutschland, bei den Menschen aus Afghanistan (28.305 Entscheidungen) waren es 75,7 Prozent.

Anders sieht es bei Asylsuchenden aus der Türkei aus, hier lag die Gesamtschutzquote bei nur 15,0 Prozent. "Die Gesamtschutzquote für alle Herkunftsländer lag im Zeitraum Januar bis Juli 2023 bei 51,7 Prozent", so das Bundesamt.

Asylrecht in Deutschland im Überblick