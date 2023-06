Der bekannte Mineralwasser-Hersteller Gerolsteiner ruft sein Produkt "Gerolsteiner Naturell" zurück. Dem Unternehmen zufolge sind vor einzelne Märkte in Rheinland-Pfalz und im Saarland von der Rückrufaktion betroffen.

In ein paar Flaschen des Produkts "Gerolsteiner Naturell in der 0,75l-Glas-Individualflasche (MHD 16.04.2025, Produktnummer L04 093)" soll sich Schimmel gebildet haben. Das habe eine Untersuchung des Unternehmens herausgefunden. Gerolsteiner betont in einer Mitteilung auf seiner Homepage, dass es sich nur um einen regionalen Rückruf in einzelnen Märkten in Rheinland-Pfalz und Saarland handelt.

Keine Gefahr für die Gesundheit

Die Kunden würden über Aushänge in den Märkten über den Rückruf informiert. Gesundheitliche Folgen seien dem Unternehmen zufolge nicht zu befürchten, eine unabhängige Laboruntersuchung habe bestätigt, das die betroffenen Produkte "gesundheitlich unbedenklich" seien. Weitere Produkte der Marke Gerolsteiner seien nicht vom Rückruf betroffen.