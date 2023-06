Der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat zufolge, die der Playboy in Auftrag gegeben hat, befürwortet die Mehrheit der Deutschen Oben-Ohne-Freibäder nach Berliner Vorbild. Das Meinungsforschungsinstitut befragte nach Angaben des Playboy 1.000 Frauen und Männer in Deutschland.

Die Mehrheit der Deutschen für Oben-ohne-Erlaubnis

68 der Befragten sind demnach für eine bundesweite Oben-ohne-Erlaubnis für Freibadbesucherinnen. 80 Prozent der befragten Männer sprachen sich für die Erlaubnis aus, aber auch 57 Prozent der Frauen sind dafür. 90 Prozent der Befragten bezeichneten sich auch als einigermaßen bis sehr offen bei dem Anblick von freizügiger Kleidung und nackter Haut. Dabei sind Männer (32 Prozent) toleranter als Frauen (10 Prozent) wenn es um knappe Kleidung geht.

Frauen sind gehemmter im FKK-Bereich

Im FKK-Bereich haben Frauen allerdings oft mehr Hemmungen als Männer. Das hänge dem Playboy zufolge mit dem unterschiedlichen Körperbewusstsein unter den Geschlechtern zusammen. 24 Prozent der befragten Frauen gaben an sich zu schämen, wenn sie sich nackt in der Öffentlichkeit zeigen, bei Männern sind es 18 Prozent. 51 Prozent der Frauen fühlen sich in FKK-Bereichen sogar unwohl, bei den Männern sind es nur 27 Prozent.

Männer sind besorgt wegen Toleranz und Sicherheit

Stärker ausgeprägt ist hingegen bei Männern die Befürchtung, dass nicht alle Menschen gegenüber Oben-ohne Freibädern tolerant sein könnten und sexuelle Übergriffe begehen können. 74 Prozent der befragten Männer hätten diese Sorge, bei den Frauen sind es 66 Prozent.

Freibäder im Allgäu geöffnet

Egal ob oben ohne oder nicht: Im Allgäu sind die Freibäder aktuell geöffnet. So können sich Wasserratten seit Mai im Freibad Kaufbeuren austoben. Wer eher in natürlicher Umgebung planschen will, kann sich auf unserer Übersichtskarte der Allgäuer Badeseen einen Überblick verschaffen. Außerdem haben wir auch eine Übersicht der FKK-Plätze im Allgäu zusammengestellt.