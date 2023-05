Das lange Pfingstwochenende steht bevor und in mehreren Bundesländern beginnen die Pfingstferien. Staualarm auf den Autobahnen ist da vorprogrammiert.

Das lange Pfingstwochenende und der Ferienbeginn in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Am kommenden Wochenende wird es wieder richtig voll auf den Autobahnen. Gefragt ist dann jede Menge Geduld, eine gute Planung und möglichst viel Flexibilität - sonst beginnt die Fahrt in den Urlaub als "Horrortrip".

Staus am Freitag, Samstag und Montag

Laut dem ADAC wird es voraussichtlich schon ab Freitagnachmittag richtig voll auf den Autobahnen. Schwerpunkt ist dabei Süddeutschland. Besonders in Richtung Süden müssen Autofahrer am Wochenende mit längeren Staus rechnen. Am Montag dürfte es dann auch in der Gegenrichtung voll werden. Der Grund: Für viele Reisende geht es nach dem langen Pfingstwochenende wieder in Richtung Heimat.

Stauschwerpunkt im Süden ist der Brenner

Einer der Stauschwerpunkte auf dem Weg in den sonnigen Süden wird am Wochenende wohl der Brenner sein. Der ADAC verweist dabei auf derzeit vier größere Baustellen. Diese liegen zwischen Luegbrücke und der italienischen Grenze, an der Ahrentalbrücke, der Brücke Nösslach und an der Schönbergkehre. Staus und Stop-and-Go-Verkehr sind da schon fast Gewissheit.

LKW-Dosiertage und Abfahrtsverbot in Teilen Österreichs

Einen Rückstau auch auf die deutschen Autobahnen A93 und A8 wird es während der Pfingstferientage ebenfalls geben, so der ADAC. Grund dafür sind sogenannte LKW-Dosiertage in Tirol. Hinzu kommt ein Abfahrtsverbot für Reisende in den österreichischen Bundesländern Tirol und Salzburg. Hier ist der Rat des Automobilclubs: Unbedingt auf der Autobahn bleiben. Die Abfahrtssperren in Salzburg und Tirol werden kontrolliert und es drohen Bußgelder.

Auch interessant für dich: Zur Entlastung der Anwohner

Wegen Urlaubsverkehr: Tirol sperrt Stau-Ausweichrouten

Achtung: Sommerbaustellen und Stau-Hotspots in Bayern

Auch in Bayern - und damit auch im Allgäu - wird es zum Pfingstwochenende ebenfalls viele Stau-Schwerpunkte geben. Besonders betroffen die Bereiche der Sommer-Baustellen:

A3 Nürnberg – Passau; beide Richtungen zwischen Regensburg-Ost und Kreuz Regensburg

A7 Autobahn-Kreuz Memmingen

A8 München – Salzburg, beide Richtungen bei Holzkirchen

A92 Deggendorf – München; zwischen Landshut-West und Moosburg-Nord

A95 München – Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen zwischen Raststätte Höhenrain und Sindelsdorf

A95 München – Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen zwischen Anschluss B2 und Eschenlohe

A96 Memmingen Ost - Autobahnkreuz Memmingen

A99 München-Nord – München-Süd; beide Richtungen zwischen Aschheim/Ismaning und Kreuz München-Ost

Große Staugefahr herrscht am Pfingstwochenende besonders auf diesen Autobahnen:

A3 Regensburg – Passau

A7 Ulm – Füssen

A8 Ulm – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Tipps für eine entspannte Fahrt in den Urlaub

Wer trotz Super-Stau-Wochenende möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, für den hat der ADAC ein paar nützliche Tipps parat. Wer flexibel genug ist, der sollte seine Fahrt auf einen der anderen Wochentage legen. Freitag und Samstag werden voraussichtlich die Hauptverkehrstage. Wenn das nicht möglich ist, dann gilt: Packt genügend Spielsachen für die Kinder ein, achtet auf ausreichend Proviant (auch Wasser) und plant schon vor Abfahrt ausreichend und längere Pausen ein. Letzteres gilt besonders auch für die Fahrer von Elektrofahrzeugen - an den Ladesäulen kann es längere Wartezeiten geben.

Alternativrouten und Auto-Check

Zusätzlich zur eigentlichen Reiseroute sollten Autofahrer zudem mögliche Alternativrouten einplanen und sich nicht nur auf das Navigationsgerät verlassen. Auch das Auto sollte übrigens auf die Reise und mögliche Staus vorbereitet sein. Ein Autocheck vor Abfahrt und ausreichend Sprit, Kühlwasser, Öl und Scheibenwasser machen die Fahrt in den Urlaub sicherer und entspannter.