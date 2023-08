Zwölf Jahre lang soll ein 55-jähriger Deutscher seine Ehefrau gefangen gehalten haben. Am Montag nahm die französische Polizei ihn fest.

Ein Deutscher wird verdächtigt, seine Frau in Ostfrankreich jahrelang gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Polizisten nahmen den 55-Jährigen am Montag im französischen Forbach, einer Stadt nahe der deutschen Grenze, fest, informierte eine Sprecherin der französischen Polizei. Er sitzt jetzt in Polizeigewahrsam.

In diesem Gebäude fand die französische Polizei am Montagmorgen eine unterernährte 53-jährige Deutsche. Ihr Ehemann soll sie zwölf Jahre lang gefangen gehalten haben. Jean-Christophe Verhaegen/AFP/dpa

Französische Polizei findet Frau in einem verschlossenen Zimmer in Forbach

Am Montag fanden Polizisten in einem verschlossenen Zimmer die 53-jährige Ehefrau des Mannes nackt und mit rasierten Schädel, berichtete der Sender BFMTV. Laut dem Sender France Info sei sie unterernährt und in einem schlechten Gesundheitszustand gewesen. Ihre Extremitäten soll laut Medienberichten außerdem Spuren von alten Knochenbrüchen aufweisen. Die Frau sagte den Beamten, dass sie seit dem Jahr 2011 gefangen gehalten worden sei, heißt es aus Polizeikreisen. Die Deutsche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Frau stiehlt Telefon und alarmiert Rettungskräfte

Der 53-jährigen war es am Wochenende gelungen, ein Telefon zu stehlen und damit Sicherheitskräfte in Deutschland zu alarmieren, berichtete der französische Sender BFMTV. Der Anruf ging am Sonntagabend beim Opfertelefon des Weißen Rings ein, informierte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Und die verständigten wiederum die Kollegen in Frankreich.

Französische Polizei durchsucht am Montag Wohnung des Paares in Forbach

Wie Bild.de berichtet, durchsuchte die französische Polizei am Montagmorgen gegen 6 Uhr die Wohnung des Paares. Dabei mussten die Beamten gewaltsam eindringen, weil sich der Mann weigerte, die Tür zu öffnen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten demnach eine Folterbank und ein Notizbuch, in dem der Mann festgehalten haben soll, was er seiner Frau antat und wann er sie fütterte.

Französischen Medienberichten zufolge ermittelt die französische Justiz nun wegen schwerer Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Folter gegen den Mann.