Drei Menschen haben in der Nacht auf Donnerstag bei einem Hausbrand im baden-württembergischen Gernsbach ihr Leben verloren. Ob es sich bei den Leichen um drei vermisste Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren handelt, ist derzeit unklar.

In Flammen aufgegangen ist in der Nacht auf Donnerstag eine ehemalige Gaststätte mitten im Schwarzwalddorf Reichental, das zur Stadt Gernsbach gehört. In dem Haus wohnen vor allem osteuropäische Arbeiterfamilien. Bis in die Vormittagsstunden war die Feuerwehr mit Löschen beschäftigt. Anschließend fanden Höhenrettungskräfte der Feuerwehr drei Leichen in dem völlig zerstörten Haus. Ob es sich dabei um drei vermisste Kinder handelt, ist noch unklar. Das müssen jetzt die Rechtsmediziner klären. Diese Untersuchung brauche Zeit, sagte ein Sprecher der Offenburger Polizei am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

16 Menschen waren im Haus, als Feuer ausbrach

Gemeldet waren in dem Haus zeitweise zwischen 20 und 30 Menschen, berichtet die dpa und beruft sich dabei auf die Polizei. Wie viele tatsächlich beim Ausbruch des Brandes in dem Gebäude waren, ist unbekannt. Die Polizei geht aber davon aus, dass sich mindestens 16 Menschen in dem Haus aufgehalten haben, sechs davon im Dachgeschoss.

Teenager und Kleinkind retten sich aufs Dach

Zwei 17- und 14-jährige Teenager konnten sich zusammen mit einem einjährigen Kleinkind noch auf das Hausdach retten, von wo aus Feuerwehrkräfte und Anwohnern sie retteten. Nachdem die Einsatzkräfte unter schwierigsten Bedingungen die Bewohner des Gebäudes gerettet hatten, stellte sich heraus, dass drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren vermisst wurden. Während des Einsatzes war unklar, ob sich die Drei im Haus befanden. Nach dem Brand kümmerten sich die Einsatzkräfte um 13 Menschen.

Ruine ist akut einsturzgefährdet

Das Gebäude ist akut einsturzgefährdet. Deshalb stabilisierte das Technische Hilfswerk (THW) laut dpa Teile der Ruine, damit Einsatzkräfte das Gebäude betreten konnten. Bis zum Abend suchten sie die Ruine nach weiteren Leichen ab. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit unklar.

Bei dem Brand wurden außerdem drei Bewohner und eine Polizistin leicht verletzt. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, THW und Polizei im Einsatz.

Auch interessant für dich: Frankreich

Haus in Marseille stürzt ein - Sechs Tote in Trümmern

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Beamten werden nun die Bewohner des Anwesens, Nachbarn und mögliche weitere Zeugen vernehmen. Der Brandort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beschlagnahmt. Um die Brandursache herauszubekommen, zog die Polizei einen Brandsachverständigen heran. Ein Notfallkrisenteam betreute Bewohner und Angehörige.

Leichenfund auch im Allgäu

Erst am Mittwoch fanden Feuerwehrleute auch im Allgäu eine Leiche, nachdem sie zu einer verqualmten Wohnung am Großen Alpsee gerufen wurden. Mittlerweile steht fest, an was die Frau gestorben ist.