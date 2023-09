Rund 13,7 Millionen Menschen sind im Oktober aufgerufen, neue Landtage in Bayern und Hessen zu wählen. Im neuen Monat kommen auch wieder wichtige Änderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher zu. Hier ein Überblick.

Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Am 8. Oktober werden in Bayern und Hessen neue Landtage gewählt. Knapp 13,7 Millionen Menschen finden dann ihren Weg zu den Wahlurnen. In Memmingen gab es bereits im Vorfeld eine Panne. Tausende Wähler hatten ihre Unterlagen zur Briefwahl nicht erhalten.

Umstellung auf Winterzeit

Am letzten Sonntag im Oktober wird wieder an der Uhr gedreht. In der Nacht auf Sonntag, den 29. Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Gaspreisumlagen fallen

Eine gute Nachricht für Heizungsbesitzer: Ab dem 1. Oktober fallen die Gaspreisumlagen. Die Regelenergieumlage und die Konvertierungsumlage sinken nämlich beide auf 0 Cent. Wer in der Vergangenheit mit Öl oder Gas geheizt hat und von den Kosten besonders betroffen war, kann außerdem bis zum 20. Oktober einen Antrag auf Brennstoffhilfe bei den Behörden stellen. Dieser Zuschuss über 2.000 Euro ist allerdings mit Bedingungen verbunden.

Verbot von Aromen in Tabak

Ab dem 23. Oktober sind bestimmte Aromen im Tabak für Tabakerhitzer verboten. Dazu zählen unter anderem Schokolade, Vanille oder Kirsche. Bisher galt das Verbot nur für Tabak in Zigaretten und Drehtabak. Außerdem müssen Verpackungen von Tabakerhitzern mit Warnhinweisen versehen sein.