"Diggah, was laberst du?" Bis zum 13. September läuft die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2023. Doch wie redeten eigentlich unsere Eltern in ihrer Jugend?

Die Jugendsprache von 1900 bis 2000

Seit dem Jahr 2008 wird in Deutschland das Jugendwort des Jahres gewählt. Doch natürlich hatten die Generationen davor auch schon ihre ganz eigene Sprache. Ihr wollt wissen, welche Wörter in der Jugend eurer Großeltern und Eltern total angesagt waren? Wir haben sie für euch:

Vor 1900: Ausdruck der Bewunderung: famos, delicat, splendid Ausdruck der Missachtung: impertinent, stokmiserabel Jemanden umwerben: backfischen, poussieren Bezeichnung für Frau: flotter Besen, Grazie, Nymphen Bezeichnung für Mann: Camuff, Laffe

1900 bis 1930:

Ausdruck der Bewunderung: fabelhaft, knorke, fein, tadellos Ausdruck der Missachtung: gemein, mies, scheußlich Jemanden umwerben: anschwirren, balzen, schwärmen Bezeichnung für Frau: Flamme, Schnalle, Maus Bezeichnung für Mann: Armleuchter, Dusel

1960 bis 1970: Ausdruck der Bewunderung: dufte, wonnig, flott Ausdruck der Missachtung: abgelaufen, bescheuert, vergammelt Jemanden umwerben: aufreißen, anbohren Bezeichnung für Frau: Biene, Mieze, steiler Zahn Bezeichnung für Mann: Heini, Trottel, Macker

1970 bis 1980: Ausdruck der Bewunderung: bombastisch, toff, hip Ausdruck der Missachtung: undufte, urinös, krank Jemanden umwerben: Süßholz raspeln, miezeln, aufreißen Bezeichnung für Frau: Puppe, Schnecke, Torte Bezeichnung für Mann: Knalltüte, Obertrottel, Hammertyp

1980 bis 1990:

Ausdruck der Bewunderung: astrein, galaktisch, oberaffengeil Ausdruck der Missachtung: fies, finster, ätzend Jemanden umwerben: angraben, anmachen, auf Hasenjagd gehen Bezeichnung für Frau: Braut, Sahneschnitte, Schnalle Bezeichnung für Mann: Scheich, Hirni, Spasti

1990 bis 2000: Ausdruck für Bewunderung: ultrakrass, verschärft, granatenmäßig Ausdruck für Missachtung: abgefuckt, beknackt, ungeil Jemanden umwerben: anbaggern, anlabern, sich ranschmeißen Bezeichnung für Frau: Feger, Tussi, Perle Bezeichnung für Mann: Nullchecker, Spacko, Lover

nach 2000: Ausdruck für Bewunderung: fett, endgeil, verludert Ausdruck für Missachtung: assig, gaga, pissig Jemanden umwerben: gruscheln, smirten, scannen Bezeichnung für Frau: Chica, Chick, Keule Bezeichnung für Mann: Loser, Honk, Opfer



Wahl des Jugendwortes des Jahres 2023 läuft

Wörter, die bei der heutigen Jugend am beliebtesten sind, hat der Langenscheidt-Verlag seit Anfang Juni gesammelt und ausgewertet. Die Top Ten stehen fest. Welches davon Jugendwort des Jahres 2023 werden soll, darüber können Interessierte bis zum 13. September auf der Homepage des Langenscheidt-Verlags abstimmen. Gezählt werden aber nur die Stimmen der Teilnehmer zwischen 10 und 20 Jahren. Zur Auswahl stehen folgende zehn Wörter:

Slay : Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung

: Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung Rizz: Die Fähigkeit mit einer Person zu flirten oder verbal charmant zu sein

Die Fähigkeit mit einer Person zu flirten oder verbal charmant zu sein goofy: Adjektiv im Sinne von "tollpatschig", "komisch" und "weird"

Adjektiv im Sinne von "tollpatschig", "komisch" und "weird" Darf er so : Ausdruck der Verwunderung. Abkürzung von "Darf er das einfach so sagen?"

: Ausdruck der Verwunderung. Abkürzung von "Darf er das einfach so sagen?" Side eye: (Auf Deutsch "Seitenblick") Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.

(Auf Deutsch "Seitenblick") Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. Yolo: (Steht für "you only live once") eine Aufforderung, um Chancen zu nutzen oder Risiken einzugehen.

(Steht für "you only live once") eine Aufforderung, um Chancen zu nutzen oder Risiken einzugehen. Auf Lock: (Abkürzung von "auf locker") eine Bedeutung dafür, die Dinge entspannt anzugehen.

(Abkürzung von "auf locker") eine Bedeutung dafür, die Dinge entspannt anzugehen. NPC: (Abkürzung von "Non-Player-Character") ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist.

(Abkürzung von "Non-Player-Character") ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Digga(h): Oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen

Oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen Kerl/in: Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird.

Jugendwort des Jahres 2023 wird am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben

Zwischen dem 13. September und dem 20. September wird dann das Top-Ten-Voting ausgewertet. Danach dürfen alle Jugendlichen bis zum 11. Oktober aus den Top 3 ihr Lieblingswort wählen. Am 22. Oktober wird schließlich das Jugendwort des Jahres 2023 bekannt gegeben - und zwar anders als in den Vorjahren nicht per Pressemitteilung, sondern auf der Frankfurter Buchmesse.

Wisst ihr noch, welche Wörter in den Jahren davor zum Jugendwort des Jahres gewählt wurden? Nein? Wir haben sie für euch zusammengestellt:

Jugendwort des Jahres seit 2008