Eine schreckliche Wendung nahm am Sonntagmittag ein Jugend-Fußballspiel in Frankfurt. Spieler gingen aufeinander los - mit fatalem Ausgang.

Spieler einer französischen und einer Berliner Mannschaft traten am Pfingstsonntag beim Germany Cup 2023 in Frankfurt gegeneinander an. Wie die Bild-Zeitung berichtet, führte Berlin mit 1:0, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Kurz danach gegen 16:10 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zu einem Tumult zwischen den Spielern, der in einer Schlägerei eskalierte.

16-jähriger Tatverdächtiger soll 15-Jährigen gegen Kopf beziehungsweise Hals geschlagen haben

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei, soll ein 16-jähriger Spieler aus der französischen Fußballmannschaft einen 15-jährigen Spieler aus Berlin gegen den Kopf beziehungsweise Hals geschlagen haben. Der 15-Jährige sackte daraufhin zu Boden und musste reanimiert werden. Nach Bild-Informationen soll es sich um einen Spieler des JFC Berlin handeln.

Schwerste Hirnverletzungen: 15-jähriger Berliner ist hirntot

Die Rettungskräfte brachten den Teenager in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen feststellten. Wie verschiedene Medien berichten, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt bekannt, dass der Jugendliche hirntot sei.

Die Polizei nahm den 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ermittelt die Polizei momentan nur wegen schwerer Körperverletzung gegen den Teenager.

Internationales Jugendturnier in verschiedenen Städten Deutschlands

Der Germany Cup 2023 ist ein internationales Jugendturnier, das in verschiedenen deutschen Städten stattfindet. Zwischen April und Juli treten Junioren aus verschiedenen Nationen von der U9 bis zu den U19 an 14 Turnieren in ganz Deutschland gegeneinander an. Am Pfingstsonntag standen auf dem Sportplatz in Frankfurt die U17-Mannschaften. Aber auch die U9, U10 und U11 waren an diesem Tag eingeteilt.