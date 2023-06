Die Eurojackpot-Zahlen heute am 20. Juni könnten einem Gewinner bis zu 120 Millionen Euro bringen. Es wäre erst das zweite Mal in der deutschen Eurolotto-Geschichte.

Die Zahlen im Eurojackpot sind heute 120 Millionen Euro wert. So viel Geld liegt im Jackpot, weil auch vergangenen Freitag niemand alle Gewinnzahlen samt Eurozahlen auf seinem Tippschein hatte.

Eurojackpot heute: Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen 5 aus 50: werden ermittelt

Eurozahlen 2 aus 12: werden ermittelt

Was ist das Besondere an der Eurolotto-Ziehung heute?

Die Gewinnzahlen und Gewinnquoten beim Eurojackpot heute (Dienstag, 20. Juni) werden noch am Abend ermittelt. Sollte ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft aus Deutschland den Pott mit seinen richtigen Kreuzchen knacken, wäre der deutsche Rekordgewinn von 120 Millionen Euro eingestellt. Am 8. November 2022 hatte sich ein Spieler aus Berlin den bislang höchsten Lottogewinn in der Geschichte der Bundesrepublik gesichert.

Wie kommt es zu der hohen Gewinnsumme heute?

Die hohe Summe des Eurojackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung. Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Wie groß ist die Chance, den 120-Millionen-Eurojackpot zu gewinnen?

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Wie oft wird der Höchstgewinn beim Eurojackpot abgeräumt?

In den vergangenen Jahren wurde bei der Ziehung im Eurolotto gleich mehrfach der Höchstgewinn von 90, beziehungsweise jetzt 120 Millionen Euro abgeräumt.

November 2022: Der Rekord-Jackpot von 120 Millionen Euro geht nach Berlin.

Juli 2022: Der Rekord-Jackpot von 120 Millionen Euro geht an einen Spieler in Dänemark.

Mai 2022: Der Rekord-Jackpot von 110 Millionen Euro geht nach Deutschland.

August 2021: Zwei Spieler teilen sich den 90-Millionen-Euro-Jackpot.

Mai 2021: Ein Spieler aus Hessen gewinnt den 90-Millionen-Euro-Jackpot.

Januar 2021: Ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen räumt den 90 Millionen Euro schweren Jackpot beim Eurolotto ab.

Mai 2020: Ein junger Mann aus Bayern räumt den 90-Millionen-Eurojackpot ab.

Februar 2020: ein Eurojackpot-Spieler aus Nordrhein-Westfalen holt den 90-Millionen-Jackpot.

November 2019: Drei Gewinner aus Bayern, Hessen und Ungarn teilen sich die insgesamt 90 Millionen.

August 2019: Die 90 Millionen gehen an eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Finnland.

Mai 2019: Spieler aus Deutschland und Polen holen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

Juli 2018: Der Hauptgewinn geht an zwei Spieler in Sachsen-Anhalt und Hessen.

Februar 2018: Eine Tippgemeinschaft aus Finnland holt den 90 Millionen-Jackpot.

Glücksspiel kann süchtig machen und auch der Eurojackpot ist Glücksspiel. Wer bei sich oder anderen Anzeigen für eine Spielsucht erkennt, findet Hilfe unter www.bzga.de