Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Freitag eine 21-Jährige in Eislingen (Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg) aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen haben, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Sie hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

+++ Update am Montag, 27. Februar +++

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin völlig unklar. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise dazu, heißt es von Seiten der Polizei. Deshalb wird die Polizei ihre Präsenz in den kommenden Tagen und Wochen in Göppingen verstärken.

Kriminalpolizei bildet Sonderkommission

Um die Tat möglichst schnell aufzuklären, bildete die Kriminalpolizei noch am Freitag eine Sonderkommission. Spezialisten des Polizeipräsidiums Ulm und des Landeskriminalamts sicherten die Spuren am Tatort. Die Ermittler hoffen dadurch auf neue Erkenntnisse, die zur Aufklärung der Tat beitragen.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Zwischenzeitlich meldete sich ein Zeuge aus Donzdorf bei der Polizei, der angab, gegen 3 Uhr ein Geräusch gehört zu haben, das sich für ihn wie ein Schuss anhörte.

Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Sie interessieren sich vor allem für folgende Fragen:

Wer hat am Freitag, gegen 2 Uhr, gesehen oder gehört, wie in der Stuttgarter Straße in Eislingen geschossen wurde?

Wer hat am Freitag, gegen 3 Uhr, einen Schuss in Donzdorf gehört oder Beobachtungen hierzu gemacht?

Wem sind sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.

Bezugsmeldung:

In Baden-Württemberg ist eine 21-Jährige in der Nacht zum Freitag angeschossen worden. Die 21-Jährige wurde verletzt. Wie das Polizeipräsidium Ulm berichtet, meldete ein Zeuge am Freitag gegen 2 Uhr morgens, dass eine Frau in der Stuttgarter Straße durch mehrere Schüsse verletzt worden sei. Ein bislang unbekannter Täter habe aus einem fahrenden Auto heraus mehrfach auf die 21-Jährige gefeuert. Ein Schuss traf die Frau am Bein. Sie wurde zwischenzeitlich operiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Noch keine Informationen zu den näheren Tatumständen

Die konkreten Umstände sind aktuell noch unklar - auch die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Stuttgarter Straße war im Bereich des Tatortes gesperrt.