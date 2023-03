In Heidesheim (Rheinland-Pfalz) ist am Dienstag ein Haus explodiert und anschließend eingestürzt. "Das Haus liegt komplett in Trümmern", so eine Sprecherin der Polizei gegen über der Deutschen Presseagentur (dpa). Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Explosion durch einen Gasaustritt verursacht wurde. Vor dem Gebäude fanden Bauarbeiten statt.

Ein Bewohner des Hauses wurde bei dem Unglück verschüttet. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Mann allerdings unverletzt aus den Trümmern bergen. Laut dem SWR, befand sich der Mann in einem Hohlraum unter den Trümmern des Hauses. Auch zwei Bauarbeiter haben sich bei der Explosion leichte Verletzungen zugezogen. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Häuser evakuiert

Aktuell überprüfen die Einsatzkräfte, ob weiteres Gas ausgetreten ist. Aus diesem Grund sind die umliegenden Gebäude geräumt. Medienberichten zufolge, sollen rund 80 Personen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Auch eine Kindertagesstätte soll von den Evakuierungen betroffen gewesen sein. Heidesheim am Rhein (ca. 7.500 Einwohner) ist ein Ortsteil der Stadt Ingelheim am Rhein.

Auch im Allgäu ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Immer wieder kommt es zu vergleichbaren Zwischenfällen. Im Februar 2021 wurde die Geschäftsstelle und Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in Memmingen durch eine Gasexplosion beschädigt. Fünf Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Im Frühjahr 2019 wurde ein Einfamilienhaus in Rettenbach am Auerberg durch eine Gasexplosion komplett zerstört. Bei dem Unglück starben zwei Bewohner des Hauses, darunter ein Kind. Im Sommer 2022 zerstörte eine Explosion in Hemer (NRW) ebenfalls ein Haus. Auch hier kam ein Mensch ums Leben.