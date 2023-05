Der Sommer steht vor der Tür. Das bedeutet vor allem hohe Temperaturen und trockene Tage. Hobbygärtner fragen sich da, wie sie am besten ihre Pflanzen vor dem Vertrocknen schützen können. Hier sind die wichtigsten Tipps für die Gartenpflege im Sommer.

Die wichtigste Frage die es im Sommer zu klären gilt: Wie viel Wasser ist gut für meine Pflanzen? Gerade in Zeiten immer längerer Trockenperioden zählt oft jeder Tropfen. Dabei spielen die Wurzeln eine große Rolle. Wird eine Pflanze regelmäßig und ausgiebig gegossen, bleiben die Wurzeln dichter unter der Erde. Denn es kommt ja bald Nachschub. Dabei können die Pflanzen aber sich selbst nicht mehr so gut bei Trockenheit versorgen und vertrocknen eher. Besonders ein Problem, wenn man mal für mehrere Tage in den Urlaub fährt.

Nicht jeden Tag gießen

Die Gartenberatung des Verbandes Wohneigentum rät dazu, Pflanzen zu animieren, tiefere Wurzeln zu bilden. Statt jeden Tag zu gießen, sollte man also nur alle paar Tage Gartenpflanzen kräftig wässern. Dadurch wird nicht nur der Wasserverbrauch gesenkt, sondern die Pflanze sieht auch stabiler und gesünder aus.

Wie viel Wasser kann der Boden aufnehmen?

Je nach Bodenbeschaffenheit reichen dabei 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter aus. Sandige Böden brauchen dabei mehr Wasser als lehmhaltige. Durch einen Spatenstich vor und nach dem Gießen kann man überprüfen, wie tief das Wasser in den Boden eingedrungen ist. So bekommt man leichter ein Gefühl für die richtige Wassermenge.