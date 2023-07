Lebensgefährlich verletzt wurde am Montag eine 19-jährige Frau in Hessen. Die Frau kletterte im Bahnhof Hanau auf einen Strommast und fiel herunter.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen endete am Montagnachmittag der ungewöhnliche Ausflug einer 19-Jährigen aus dem Rhein-Main-Gebiet, berichtet die Polizei. Die Frau fiel zunächst auf, weil sie gegen 14:30 Uhr über die Gleise beim Stellwerk im Bahnhof Hanau torkelte. Damit es zu keinem Unfall mit einem Zug kommen konnte, ließ die Polizei die betroffenen Gleise sperren.

Frau klettert im Bahnhof Hanau auf Zug und auf Oberleitung

Doch zu einem Unfall kam es trotzdem, wenn auch auf etwas andere Art. Die 19-Jährige kletterte zunächst auf einen abgestellten Zug und dann auf einen Mast der Oberleitung, die die Züge mit Strom versorgt - ein lebensgefährliches Manöver! Schließlich haben die Oberleitungen eine Spannung von 15.000 Volt. Die Bahnmitarbeiter ließen daraufhin sofort den Strom abstellen, wie sie später der Bundespolizei mitteilten.

19-jährige Frau stürzt vom Strommast, bleibt an Stromleitung hängen und verfehlt knapp Sprungtuch

Außerdem rückte die Feuerwehr aus Hanau an. Mit Hilfe eines Sprungtuchs wollten die Einsatzkräfte die junge Frau retten. Doch als sie alles dafür vorbereiteten, verlor die 19-Jährige wohl das Gleichgewicht! Sie stürzte vom Mast, blieb wohl an der Stromleitung hängen und verfehlte dadurch nur knapp das Sprungtuch. Anschließend schlug sie auf dem Boden auf. Bei dem Sturz wurde die 19-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie zur Behandlung in die Unfallklinik Frankfurt am Main.

Bundespolizei in Frankfurt am Main ermittelt

Die Bundespolizei in Frankfurt am Main ermittelt nun in dem Fall. Sie versucht zu klären, in wie weit Drogen und Alkohol bei dem Vorfall im Spiel waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/130 145 1103 entgegen.

