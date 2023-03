Forscher haben ein rein veganes Ei entwickelt. Das Labor-Ei ist besteht nur aus pflanzlichen Produkten. Im Herbst 2023 soll es in die Läden kommen.

Entwickelt hat das vegane Ei ein Team des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. 2021 wurde das Projekt aus dem Fraunhofer-Institut ausgegliedert. Es läuft inzwischen als Start-Up-Unternehmen in Berlin. Darüber hat unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Das "Fake-Ei" sieht aus wie ein echtes Hühnerei. Und es verhält sich wohl auch so: Es lässt sich kochen und löffeln oder in der Pfanne aufschlagen für ein verganes Rührei. Das beschreibt das Start-Up Neggst auf seiner Webseite.

Zwei Jahre Forschung stecken hinter dem Ei. Die Zutaten sind komplett pflanzenbasiert, erklärt das Fraunhofer Institut in einem Infostück. Ende des Jahres will das Start-Up das vegane Ei in die deutschen Supermärkte bringen - unter dem Firmennamen "Neggst".