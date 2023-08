Lebensmittel-Rückruf bei Edeka: Wegen möglichen Kunststoffteilen ruft ein Hersteller einen bestimmten Kartoffelsalat zurück.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Füngers Feinkost GmbH & Co. KG den Artikel „Gut&Günstig Kartoffelsalat mit Sahne, Ei und eingelegten Gurken“ in der 400-Gramm-Verpackung zurück.

Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.08.2023.

Der Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums befindet sich auf dem Deckelrand des Produktes.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen des betreffenden Mindesthaltbarkeitsdatums Kunststoff-Fremdkörper befinden können, so das Unternehmen. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes werde daher vom Essen des Produktes abgeraten.

Der betroffene Artikel wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. Füngers Feinkost und die betroffenen Handelsunternehmen hätten umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen, hieß es. Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht von dem Lebensmittelrückruf betroffen.

Aktueller Lebensmittelrückruf bei Edeka und Marktkauf

Verbraucher und Verbraucherinnen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Geschäften zurückgeben.

Dass Lebensmittel zurückgerufen werden, ist keine Seltenheit. Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 300 Produkte zurückgerufen. Hauptgründe waren mikrobiologische Verunreinigungen, Grenzwertüberschreitungen oder unzulässige Inhaltsstoffe, berichtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, bedeutet aber nicht, dass Lebensmittel in Deutschland unsicherer geworden sind, sondern im Gegenteil: Unternehmen stünden heutzutage Rückrufen weniger kritisch gegenüber.

Allein in den vergangenen Wochen wurden über lebensmittelwarnung.de unter anderem Bacardi-Cola, Erdnussbutter, Käselaibe, Kräutertee, getrockneter Fisch, Camembert, Putenfleisch, Reiswaffeln und Zwiebelmettwurst verschiedener Hersteller aus verschiedenen Gründen zurückgerufen. In allen Fällen können die Produkte zurückgegeben werden.