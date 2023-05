Sie wollten ihren Lebensabend in Portugal verbringen. Doch das deutsche Auswandererpaar fiel einem Verbrechen zum Opfer.

Am Mittwoch entdeckten die portugiesischen Behörden die Leichen des 79-jährigen Mannes und der 71-jährigen Frau in ihrem Landhaus im Süden Portugals, etwa 150 Kilometer südöstlich von Lissabon, wie mehrere deutsche Medien berichten. Das Paar war wohl zu Tode geprügelt worden. Die Obduktion ergab, dass die Auswanderer an schweren Kopfverletzungen gestorben seien, die wohl von einem stumpfen Gegenstand stammen.

Polizei in Portugal nimmt Tatverdächtige fest

Zwei Tage später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige, einen 54-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau, rund 50 Kilometer vom Tatort entfernt in Aljustrel fest. Es gebe stichhaltige Beweise, dass sie die beiden Deutschen getötet haben, teilte die Polizei mit.

Streit zwischen Tatverdächtigen und dem deutschen Ehepaar in Portugal eskaliert

Den beiden Deutschen wurde wohl ihre Gastfreundschaft zum Verhängnis. Die Tatverdächtigen sollen laut Medienberichten eine Woche lang bei dem deutschen Ehepaar in der Gemeinde Baleizão gewohnt haben. Wie RTL mit Verweis auf die portugiesische Zeitung "Correio da Manha" schreibt, sollen sie behauptet haben, dass sie keine Bleibe hätten und baten um Unterkunft. Das Auswanderer-Ehepaar nahm die beiden auf, bot ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit und warmes Essen an.

Situation auf dem portugiesischem Anwesen verschlechtert sich immer mehr

Im Gegenzug sollten die beiden auf dem Anwesen der Deutschen arbeiten. Doch das ging nicht lange gut. Die Situation im Landhaus verschlechterte sich immer mehr, bis schließlich ein Streit eskalierte, der zum Tod der beiden Deutschen geführt haben soll. Warum der Streit derart ausartete, ist noch unklar.

Sohn des Ehepaares schlägt Alarm

Das Ganze soll sich bereits Mitte April ereignet haben. Die Leichen der Deutschen wurden aber erst jetzt entdeckt, nachdem der Sohn des Paares Alarm geschlagen hatte, berichtet der staatliche Fernsehsender RTP. Er wandte sich an die Behörden, weil er seine Eltern nicht mehr erreichen konnte.

Einwohner der Gemeinde Baleizão sind bestürzt

Laut Medienberichten nahmen die Bewohner des Ortes die Nachricht über den Tod der beiden Deutschen mit Bestürzung auf. Das Auswanderer-Ehepaar lebte bereits seit Jahren in der Gegend und war bei den Einheimischen beliebt.