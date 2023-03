Beim Lotto am Samstag waren rund 21 Millionen Euro im Jackpot. Hier die Lottozahlen vom Samstagslotto am 4. März 2023.

Beim Lotto am Samstag, 4.3.23, waren die richtigen Lottozahlen bis zu 21 Millionen Euro wert. Wie sind die aktuellen Gewinnzahlen beim Lotto? Wurde der Lotto-Jackpot geknackt? Hier die aktuellen Zahlen und Quoten.

Aktuelle Gewinnzahlen Lotto am Samstag, 4. März 2023

Lottozahlen: 1 - 7 - 8 - 21 - 45 - 48

Superzahl: 0

Spiel 77: 1 2 1 1 9 9 9

Super 6: 9 7 0 8 4 5

Das sind die Gewinnquoten vom Samstagslotto, 4.3.23

Die Gewinnquoten vom Samstagslotto werden am Montag bekanntgegeben.

Spielregeln: So wird Lotto gespielt

Bei Lotto müssen Spieler auf bestimmte Lottozahlen tippen. Werden diese gezogen, gewinnt man einen entsprechenden Betrag, je nachdem, wie viele Zahlen man richtig getippt hatte. Auf einem Lottoschein befinden sich 12 Tippfelder mit jeweils 49 Zahlen. In einem Tippfeld muss man 6 Zahlen ankreuzen. Die letzte Ziffer der Spielscheinnummer ist die sogenannte Superzahl für Lotto 6aus49.

In der Ziehung am Samstag und am Mittwoch (Mittwochslotto) wird neben den 6 Gewinnzahlen eine Superzahl zwischen 0 und 9 ermittelt.

Gewonnen hat man, wenn man mindestens 2 übereinstimmende Gewinnzahlen plus Superzahl getippt hat. Den Jackpot knackt man, wenn man 6 richtigen Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl getippt hatte.

Wie viel Geld gibt es bei Lotto zu gewinnen?

Die Gewinnsumme beträgt 50 Prozent des Spieleinsatzes und verteilt sich auf 9 Gewinnklassen.

Wie teuer ist Lotto 6aus49?

Der Spieleinsatz für einen Tipp (Kästchen) beträgt 1,20 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr.

Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro beim Spiel 77 und 1,25 Euro für SUPER 6.

Die Teilnahme an der GlücksSpirale kostet 5 Euro.

Was hat es mit den Gewinnklassen bei Lotto auf sich?

Bei Lotto 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen – und nur in Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) gibt es eine feste Quote von 6 Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 (3 Richtige) bis 1 (6 Richtige + Superzahl) hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinne in der jeweiligen Gewinnklasse und dem Ausschüttungsanteil ab.

Wie oft gibt es Lotto-Millionäre in Bayern?

Bayern war 2022 mit Lotto-Millionären gesegnet. 31 Mal heimsten Glücksspieler hier siebenstellige Summen ein, ebenso wie in Baden-Württemberg, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock Anfang des Jahres mitteilte. Mehr dieser Glückstreffer gab es nur in Nordrhein-Westfalen, wo 45 Mal Gewinne in Millionenhöhe ausgeschüttet wurden. Bundesweit erzielten 187 Spielerinnen und Spieler derart hohe Summen.

Ihr Glück ließen sich die Menschen aber auch einiges kosten. 7,97 Milliarden Euro gaben sie aus, um zu spielen, 0,9 Prozent mehr als 2021. Die Landeslotteriegesellschaften schütteten der Mitteilung zufolge Gewinne in Höhe von 3,9 Milliarden Euro aus.

Welche Lottozahlen werden am häufigsten gezogen?

2022 am häufigsten gezogen wurden die Zahlen 49 und 1, gefolgt von der 16. Auf dem letzten Platz landete die 45.

Wichtig zu wissen: Glücksspiel - und dazu gehört Lotto - kann süchtig machen. Wer bei sich Anzeichen für eine Spielsucht erkennt, sollte sich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informieren und beraten lassen.