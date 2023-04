Am Donnerstag hat die Polizei bundesweite mehrere Objekte des Sportwetten-Anbieters "Tipster" durchsucht, unter anderem auch in Bayern. Die Beamten nahmen dabei sechs Tatverdächtige fest und stellten mehrere Beweismittel sicher.

Am Donnerstag um 11 Uhr stürmten Spezialkräfte der Polizei laut Medienberichten ein Bürogebäude in Köln. Dabei soll es sich um den Hauptsitz des Sportwetten-Anbieters "Tipster" handeln. Zeitgleich durchsuchte Polizeibeamte in ganz Deutschland mehr als 100 weitere Objekte. Laut Medienberichten liefen auch in Bayern, Sachsen, Berlin, Bremen und sogar auf Malta und Kroatien Polizeieinsätze.

Verdacht des illegalen Glücksspiels

Konkret geht es um den Verdacht des illegalen Glücksspiels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung, heißt es. Dabei soll ein Schaden in Millionenhöhe verursacht worden sein. Während der Durchsuchungen sicherten Beamten nicht nur Beweismittel, sondern auch Vermögenswerte. Am Hauptsitz in Köln sollen die Polizisten auch versucht haben, einen gesicherten Tresorraum zu kommen, wo die Server des Wettanbieters stehen.

Polizei nimmt sechs Tatverdächtige fest

Anscheinend waren die Beamten mit ihrer Razzien erfolgreich. Laut Medienberichten nahmen sie sechs Tatverdächtige im Alter von 34 bis 60 Jahren in Köln und Brühl fest. Die Verdächtigen sollen in der Geschäftsführung des Wettanbieters arbeiten.

Aktuell ist noch unklar, welche konkreten Vorwürfe zu der Mega-Razzia geführt haben. Im Einsatz waren neben den Polizisten und den Staatsanwälten der ZEOS (Zentralstelle für organisierte Straftaten), auch Beamte der Finanzfahndung von Nordrhein-Westfalen und Zollbeamte.

Online Sportwetten abschließen

Der Wettanbieter "Tipster" wurde 2010 in Malta gegründet und ist seit 2011 offiziell als Wettanbieter lizenziert. Seit drei Jahren ist es europaweit aktiv, wobei er alle möglichen Arten von Wetten anbietet. User können hier online auf beliebte Sportarten wie Fußball, Basketball oder Eishockey wetten, aber auch Wetten auf Nischen-Disziplinen wie Darts, Rugby oder Snooker abschließen.