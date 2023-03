Die Bürgerinnen und Bürger in Tettnang sollten am gestrigen Sonntag ihren neuen Bürgermeister wählen. Eine Entscheidung, wer künftig das Rathaus führen wird, wurde jedoch verschoben. Der Grund: Kein Kandidat, bzw. keine Kandidatin hat die absolute Mehrheit erreicht. Nun geht es in eine Zweitwahl.

Am gestrigen Sonntag haben sich die Tettnanger für keinen neuen Bürgermeister entscheiden können. Nach Ende der Wahl konnte keiner der fünf Kandidaten, bzw. keine der Kandidatinnen die absolute Mehrheit erreichen. Deswegen ist für eine Entscheidung eine Zweitwahl nötig.

Bürgermeisterwahl in Tettnang: Wahlbeteiligung

Insgesamt 15.738 Bürgerinnen und Bürger waren am Sonntag, 12. März 2023 wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben jedoch nur 7.939 Wählerinnen und Wähler. Damit liegt die Wahlbeteiligung bei 50,44 Prozent. 34 Stimmen waren ungültig, 7.905 Stimmen waren gültig.

So haben die Kandidatinnen und Kandidaten abgeschnitten

Regine Rist - 42,44 Prozent (3.355 Stimmen)

Dr. Florian Bargmann - 20,42 Prozent (1.614 Stimmen)

Thomas Maier - 16,22 Prozent (1.282 Stimmen)

Marina Papadimitriou - 15,18 Prozent (1.200 Stimmen)

Christof Ronge - 5,35 Prozent (423 Stimmen)

Wie geht es jetzt weiter in Tettnang?

Weil keiner Kandidierenden über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann, geht es nun in eine Zweitwahl. Hierbei gewinnt dann die Kandidatin, bzw. der Kandidat mit der relativen Mehrheit (höchstes Stimmergebnis). Gemäß Paragraph der Gemeindeordnung muss die Zweitwahl frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Erstwahl stattfinden. Die Besonderheit dabei: Bei der Zweitwahl dürfen auch Personen zur Wahl antreten, die bei der Erstwahl nicht dabei waren. Anders als beispielsweise in Bayern gibt es bei Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg keine Stichwahl.

Wissenswertes zur Gemeinde Tettnang

Die Gemeinde Tettnang ist die flächengrößte Gemeinde im baden-württembergischen Landkreis Bodenseekreis. Mit über 19.000 Einwohnern ist Tettnang zudem die drittgrößte Gemeinde nach der Einwohnerzahl im Landkreis. Tettnang liegt zwischen Friedrichshafen und Ravensburg im Hinterland des Bodensees und wurde im Jahr 882 das erste Mal urkundlich erwähnt. Zu den bekanntesten ortsansässigen Unternehmen gehören der Bekleidungs- und Outdoorhersteller Vaude und das IT-Sicherheitsunternehmen Avira. Letzteres ist besonders für seinen Virenscanner bekannt.