Die Weihnachtszeit rückt immer näher und auch in diesem Jahr haben Kinder viele Wünsche an den Weihnachtsmann und seine Kollegen. Die Deutsche Post hat jetzt die Adressen von Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind veröffentlicht. Damit die Wunschlisten auch ankommen.

Insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen gibt es in Deutschland. Seit den sechziger und achtziger Jahren können Kinder in ganz Deutschland an den Weihnachtsmann, das Christkind und den Nikolaus schreiben.

Weihnachtsmann, Christkind und Nikolaus - Was ist der Unterschied?

Die drei berühmtesten Gestalten an Weihnachten sind der Weihnachtsmann, das Christkind und der Nikolaus. Die drei unterscheiden sich allerdings deutlich, was ihre Erscheinung und Aufgaben betrifft.

Der Weihnachtsmann ist das Symbol für Weihnachten. Der Geschenkebringer mit dem Rauschebart und dem roten Mantel ist auf der ganzen Welt bekannt. In den USA heißt er "Santa Claus", in Russland "Väterchen Frost" und in Frankreich "Pére Noël". Seinen Ursprung hat der Weihnachtsmann aus Geschichten um St. Nikolaus. Während der Nikolaus allerdings seinen eigenen Feiertag in der Vorweihnachtszeit hat, hat der Weihnachtsmann seinen großen Auftritt an Heiligabend. Dann legt er für die Kinder Geschenke unter den Weihnachtsbaum.

die Geschenke. Das Christkind ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt und wird als eine Art Engel mit blonden Locken, Flügeln und Heiligenschein dargestellt. Am 6. Dezember werden wieder die Stiefel vor die Tür gestellt, damit der heilige St. Nikolaus eine Kleinigkeit hineinlegen kann. Der Legende zufolge soll St. Nikolaus ein Bischof gewesen sein, der besonders hilfsbereit war. So gab er bedürftigen Menschen Kleidung, Lebensmittel und andere Geschenke.

Die Weihnachtsadressen im Überblick:

Adressen des Weihnachtsmannes

Himmelpfort: Am 14. November macht sich der Weihnachtsmann vom Nordpol auf. um in dem Ort Himmelpfort mit knapp 20 Helferinnen und Helfern Briefe von Kindern aus der ganzen Welt zu beantworten. Der deutschen Post zufolge geht die Aktion auf das Jahr 1984 zurück. An den verlängerten Wochenenden und von Donnerstag bis Sonntag (11:00 bis 17:00 Uhr) nimmt der Weihnachtsmann bis Heiligabend in der Weihnachtspostfiliale im Weihnachtsmannhaus, Klosterstraße 23 auch persönlich Briefe entgegen. Die Briefe sollten spätestens bis zum dritten Advent bei der Filiale eingehen, damit sie rechtzeitig zu Heiligabend beantwortet werden können. Hier die genaue Adresse: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort

Adressen des Christkinds:

Engelskirchen: Unter der Adresse An das Christkind, 51777 Engelskirchen gehen laut Angaben der deutschen Post jedes Jahr bis zu 150.000 Briefe aus 50 Ländern ein. Damit ist Engelskirchen seit 1985 die beliebteste Weihnachtspost-Stelle in Deutschland. Bei dieser Weihnachtspost-Filiale können sich die Briefeschreiber übrigens Zeit lassen. Die Post bittet darum die Briefe spätestens drei Tage vor Heiligabend nach Engelskirchen zu schicken. Am dritten Adventswochenende hat man übrigens die Gelegenheit, das Christkind persönlich zu treffen. Dann öffnet nämlich die himmlische Christkind-Post ihre Pforten. Das Christkind empfängt am 15. Dezember 2023 zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr und am 16. und 17. Dezember 2023 jeweils zwischen 13:00 Uhr und 18.00 Uhr große und kleine Besucher.

Nicht zu verwechseln mit Himmelpfort, die Adresse des Weihnachtsmannes. In Himmelpforten sind die Briefe an das Christkind adressiert. Die Weichnachtspost-Filiale wird am 1. Dezember eröffnet. Hier die genaue Adresse: Himmelstadt: Seit 30 Jahren wird die Weihnachtspost-Filiale in Himmelstadt am ersten Advent eröffnet. Um die Briefe rechtzeitig zu beantworten, bittet die deutsche Post darum, die Briefe bis spätestens sieben Tage vor Heililgabend einzuschicken. Schulen und Kindergärten haben bis zum 15. Dezember Zeit, ihre Weihnachtspost abzuschicken. Die Briefe können an die Adresse An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt geschickt werden. Vom 4. bis 22. Dezember können die Briefe montags bis freitags in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr persönlich abgegeben werden.

Adressen des Nikolaus:

