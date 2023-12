Ein Reisebus war am Samstag auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Lübeck. Doch auf der A20 bei Grevelsmühlen fing er plötzlich Feuer. An Bord waren zu dem Zeitpunkt 55 Fahrgäste.

Reisebus fängt auf der A20 bei Grevelsmühlen plötzlich Feuer

Ein Reisebus war am Samstagvormittag auf dem Weg von Stralsund zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck. Auf der A20 in Richtung Rostock bemerkte ein Fahrgast, dass es im Bus nach Feuer roch. Er informierte den Fahrer, der laut Polizei sofort den nächsten Parkplatz in der Nähe von Grevelsmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) ansteuerte und alle Reisenden aus dem Bus evakuierte. Als die Polizei am Parkplatz Brethäger Wisch Nord eintrafen, hatten alle Fahrgäste und der Busfahrer den Reisebus bereits verlassen.

Brand in Reisebus auf der A20 bei Grevelsmühlen: Zwei Menschen werden verletzt

Ein 47-jähriger Mann zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 61-jährige Frau erlitt einen Schock, alle weiteren Reisenden blieben nach dem bisherigen Informationen der Polizei unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Krankow, Bobitz, Beidendorf, Plüschow/Naschendorf und Grevesmühlen waren ca. 90 Minuten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Für die Reisenden organisierte die Feuerwehr einen Ersatzbus, der die Fahrgäste zurück nach Stralsund brachte.

Feuer verursacht einen Schaden von rund 200.000 Euro

Warum der Reisebus zu brennen begann, ist derzeit noch unklar und muss geprüft werden. Der Kriminaldauerdienst wurde hinzugerufen. Er übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Schaden, der bei dem Feuer entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro. Die Autobahn 20 musste auf Höhe des Parkplatzes Brethäger Wisch Nord für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Die A20

Die Bundesautobahn 20 (A20) beginnt - von Ost nach West - in Brandenburg am Kreuz Uckermark und verläuft durch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, wo sie heute kurz vor Bad Segeberg endet.