An einer Schule in Berlin-Neukölln haben sich ein Schüler und ein Lehrer geprügelt. Auslöser war ein Schüler, der mit einer Palästina-Flagge in die Schule kam.

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist mittlerweile längst in Deutschland angekommen. Vor allem in der Hauptstadt Berlin. Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am Samstag, hatten sich im Berliner Stadtteil Neukölln mehrere dutzend Menschen zu einer Demonstration auf der Straße zusammengetan, um den Angriff auf Israel zu feiern. Warum sie den Angriff auf Israel rechtfertigten, lest ihr hier.

Schüler (14) kommt in Berlin mit Palästina-Flagge zur Schule

Schon am Montag jedoch kam es in Berlin-Neukölln zu einer weiteren Auseinandersetzung in Bezug auf den neu entflammten Nahost-Konflikt: Am Montagmorgen kam nämlich ein 14-Jähriger Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums mit einer Palästina-Flagge zum Unterricht. Der 14-Jährige soll mit der Palästina-Flagge als Umhang und einem Palästinensertuch um den Kopf in der Schule in der Sonnenallee erschienen sein, sagte eine Polizeisprecherin laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Lehrer und Schüler prügeln sich auf Schulhof in Berlin wegen Palästina-Flagge

Ein 61-jähriger Lehrer bekam das mit. Er sprach den Schüler an und wollte ihm das Tragen der politischen Symbole verbieten. Laut Polizei solidarisierte sich ein anderer 15-jähriger Schüler mit dem 14-Jährigen. Es kam zu einem Streit, bei dem der 15-Jährige laut Polizei auf den Lehrer losging und ihm einen Kopfstoß verpasste. Der Lehrer wehrte sich den Angaben zufolge und schlug den Schüler mit der flachen Hand. Der Schüler trat dem Lehrer daraufhin in den Bauch, woraufhin der Pädagoge kurz zu Boden ging.

Video von Prügelei kursiert im Internet

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von dem Vorfall. Darauf zu sehen ist, wie der Lehrer einen Handschlag in Richtung des Kopfes des 15-Jährigen ausführt und wie der Schüler den Lehrer tritt. Der Kopfstoß ist nicht zu sehen. Nach dem Vorfall wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten ermitteln nun wegen gegenseitiger Körperverletzung. Welche Folgen der Vorfall für die Beteiligten hat, ist noch unklar. Sowohl der Lehrer, als auch der Schüler klagten nach der Prügelei über Schmerzen.