In den Alpen tödlich verunglückt ist ein deutscher Bergsteiger am Wochenende. Der Augsburger stürzte beim Aufstieg auf den Mont Blanc ab und starb. Eine mögliche Rettung verzögerte sich wegen dem Wetter.

Ein 35-jähriger Bergsteiger aus Augsburg ist am Mont Blanc-Massiv ums Leben gekommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der Mann stürzte am Samstag auf dem Aiguille Noire de Peuterey im italienischen Aostatal mehrere Meter in die Tiefe. Er starb daraufhin, weil seine Verletzungen zu schwer waren, wie die Carabinieri am Montag bestätigten.

Augsburger stürzt auf dem Weg zum Mont Blanc ab und stirbt

Die Aiguille Noire de Peuterey ist ein 3.773 Meter hoher Berg in Italien. Sie wird im Allgemeinen im Zuge der Begehung des Peutereygrates zum Mont Blanc überschritten. Es handelt sich dabei um eine schwierige und vor allem lange Tour. Diesen Weg nahm der 35-jährige Augsburger offensichtlich um den Mont Blanc zu erklimmen. Der Mann war auf einer Höhe von 3.600 Metern mit einem anderen Deutschen unterwegs, als es passierte. Der 35-Jährige stürzte mehrere Meter ab und verletzte sich schwer. Der andere Deutsche blieb unverletzt.

Leiche von am Samstag verunglücktem Mann kann erst am Sonntag geborgen werden

Der Alarm wurde kurz nach dem Absturz des Bergsteigers am Samstag ausgelöst. Allerdings verzögerte isch die Rettungsaktion laut dpa wegen dem schlechten Wetter, dass zu diesem Zeitpunkt die Alpen beherrschte. Ein Hubschrauber konnte den Angaben zufolge lange Zeit nicht abheben. Erst am Sonntagabend konnte die Leiche des Mannes geborgen werden. Der andere Bergsteiger konnte von den Rettungskräften lebend geborgen werden.

Der Mont Blanc ist der höchste Berg der Alpen

Der Mont Blanc, der übersetzt "Weißer Berg" heißt, liegt an der Grenze zwischen Frankreich und Italien ist mit knapp 4.808 Metern Höhe der höchste Berg der Alpen. Sowohl Frankreich als auch Italien haben Anteil an dem Berg. Der genaue Grenzverlauf ist seit langem umstritten. Das Aostatal in dem das Unglück passierte, grenzt im Nordwesten Italiens an Frankreich und die Schweiz.