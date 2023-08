Wieder hat sich in Bayern ein tödlicher Unfall an einem Gewässer ereignet - und wieder starb dabei ein Kind. Das jüngste Unglück ereignete sich am Main in Würzburg.

Bei Würzburg ist am Dienstagnachmittag ein erst fünfjähriger Junge ertrunken. Laut der Polizei hatte der Junge auf einem Spielplatz am Mainufer gespielt. Als der Vater seinen Sohn aus den Augen verlor, meldete er den Fünfjährigen bei der Polizei als vermisst.

Große Suchaktion nach vermisstem Kind (5) am Würzburger Mainufer

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst suchte daraufhin nach dem spurlos verschwundenen Jungen. Dazu waren unter anderem ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, ein Hundeführer und Einsatzkräfte der Wasserwacht und des Rettungsdienstes alarmiert worden.

Rettungstaucher finden Fünfjährigen am Grund des Mains

Rund eine halbe Stunde nach der Vermisstenmeldung entdeckten Einsatzkräfte dann die Oberbekleidung des Fünfjährigen am Mainufer - unweit des Spielplatzes. Kurze Zeit später - gegen 17 Uhr - fanden Rettungstaucher dann auch den leblosen Fünfjährigen am Grund des Mains.

Tragisches Unglück am Main in Würzburg: Junge stirbt in Krankenhaus

Unter andauernder Wiederbelebungsmaßnahmen brachte der Rettungsdienst den Fünfjährigen in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals, starb der Junge kurze Zeit später an den Folgen des Badeunfalls.

Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

Speziell geschulte Beamte der Polizei kümmerten sich im Anschluss um die Angehörigen des Fünfjährigen und um die beteiligten Einsatzkräfte. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie will nun klären, wie es zu dem tödlichen Badeunfall kommen konnte.

Informationen zum Main

Der Main ist ein rechter Nebenfluss des Rheins und hat eine Länge von 527 Kilometern. Er entspring im Fichtelgebirge und in der Fränkischen Alb. Bei Kulmbach vereinigen sich beide Gewässer zum eigentlichen Fluss Main. In Mainz fließt der Fluss dann in den Rhein. Im Schnitt ist der Main rund 100 Meter breit. Im Bereich der Stadt Würzburg beträgt die Mindesttiefe der Fahrrinne für Schiffe etwa 2,50 Meter.