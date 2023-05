Anlässlich des Weltpassworttags am 4. Mai hat die Polizei Schwaben Süd/West wichtige Tipps veröffentlicht, was bei der Passworterstellung zu beachten ist. Hier sind die wichtigsten Hinweise zusammengefasst.

Ein sicheres Passwort muss aus mindestens zwölf Zeichen bestehen. Dabei sollten Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Zahlen verwendet werden. Die Polizei rät auf ihrer Facebook-Seite allerdings davon ab Tastaturmuster wie beispielsweise "1234" zu verwenden.

Was man bei der Passworterstellung beachten sollte

Wer mehrere Accounts im Internet nutzt, sollte mehrere Passwörter erstellen, diese am besten getrennt vom PC aufbewahren. Wer sie aufschreibt, sollte sie allerdings gut verstecken, also nicht ans Smartphone oder an den Computer kleben. Bei der Erstellung der Passwörter sollten keine Namen von Verwandten oder Haustieren verwendet werden. Auch von der Verwendung des Geburtsdatums rät die Polizei ab. Am wichtigsten ist jedoch: Passwörter nie an Dritte weitergeben.

Was ist der Weltpassworttag?

Der Weltpassworttag findet jedes Jahr am ersten Donnerstag im Mai statt. An diesem Tag soll an die Gefahr durch Cyber-Kriminalität erinnert werden und wie durch Krypto-Sicherheit, wie beispielsweise sichere Passwörter, Online-Verbrechen verhindert werden können.