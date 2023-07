Drei junge Männer sind am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Weyarn gestorben. Nun ist bekannt: Alle drei waren auch Feuerwehrmänner.

Drei junge Männer sind am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in einem wassergefüllten Gullischacht im oberbayerischen Weyarn (Landkreis Miesbach) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren die drei Männer in dem Gullischacht ertrunken. Deutschlandweit hatte das Unglück große Bestürzung ausgelöst. Nun ist bekannt geworden: Die drei jungen Arbeiter waren ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Weyarn aktiv und setzten sich für das Leben und die Sicherheit anderer ein.

Nach tödlichem Arbeitsunfall in Weyarn: Feuerwehrkameraden drücken ihre Trauer auf Instagram aus

Auf ihrer Instagramseite drückte die Freiwillige Feuerwehr in dem 4.000-Einwohner-Ort ihre Trauer aus. Dort heißt es:

"Für uns alle unfassbar, haben wir gestern bei einem tragischen Arbeitsunfall drei unserer Weyarner Feuerwehrkameraden für immer verloren. Wir sind bestürzt und zutiefst traurig über dieses Unglück und über den Verlust von so fleißigen, zuverlässigen und tatkräftigen Kameraden und Freunden, wie ihr drei es für unsere gesamte Feuerwehr gewesen seid. Wir werden euch immer ein würdiges Andenken bewahren und eure guten Taten sowie euren selbstlosen Einsatz für die Gemeinschaft niemals vergessen. In Gedanken sind wir bei euren Familien und wünschen ihnen alle Kraft der Welt in diesen dunklen Stunden. Ruhet in Frieden!"

Unfall auf Betriebgelände in Weyarn

Wie bereits berichtet hatte sich der Unfall auf dem Betriebsgelände einer Entsorgungs- und Recyclingfirma ereignet. Dort war zunächst einer der Männer mit Arbeiten in dem Gullischacht beschäftigt. Nachdem der Kontakt zu ihm abgebrochen war, stiegen die beiden anderen Männer in den Schacht, um ihm zu helfen. Anschließend gab es von den drei Männern kein Lebenszeichen mehr.