Die ersten Skigebiete in Deutschland haben schon geöffnet. Grund ist der teils kräftige Schneefall der vergangenen Tage. Heute startet auch die Zugspitze.

Pünktlich zum 1. Dezember hat heute die Wintersportsaison an der Zugspitze begonnen. Neben mehreren Liften und Pisten ist auch bereits ein Rundwanderweg für Ausflügler und Fußgänger geöffnet - der Betrieb an der Familienrodelbahn läuft ebenfalls schon.

Diese Skilifte und Pisten haben an der Zugspitze geöffnet

Laut der Internetseite des Skigebiets Zugspitze laufen folgende Lifte und Bahnen:

Seilbahn Zugspitze

Zahnradbahn - Bergstrecke

Zahnradbahn - Talstrecke (Schienenersatzverkehr Garmisch - Kreuzeck)

Gletscherbahn

Wetterwandeck

Skilift Weißes Tal

An der Zugspitze ist etwa die Hälfte aller Pisten in Betrieb.

Geöffnet sind heute (1. Dezember 2023)

Aspen Run

Sonnenklar

Weißes Tal

Oberes Weißes Tal

Zufahrt Sonnalpin

Wetterwandeck West

Wetterwandeck

Weitere Angebote an der Zugspitze starten bald

Laut einer Mitteilung des Unternehmens startet das Skigebiet Garmisch-Classic zwischen Mitte Dezember und 22. Dezember in die Saison. Dies ist abhängig von der Schneelage. An der Talstrecke der Zahnradbahn laufen aktuell noch Gleisbauarbeiten. Diese werden sind voraussichtlich am 15., bzw. 16. Dezember beendet.

Auch interessant für dich: Wintersport-Ranking

Diese Allgäuer Skigebiete sind in Deutschland besonders beliebt

Skilaufen im Allgäu: Teilweise schon möglich

Die Zugspitze ist deutschlandweit eines der beliebtesten Skigebiete. In einer Auswertung, bezüglich der Suchanfragen bei Google, rangiert die Zugspitze auf dem fünften Rang. In dem Ranking ist aber besonders das Allgäu mit seinen Skigebieten sehr beliebt. Im Allgäu hat beispielsweise das Skigebiet Söllereck bereits geöffnet. Einen Überblick über den Saisonstart im Allgäu findet ihr auf allgauer-zeitung.de.

Das ist die Zugspitze

Die Zugspitze hat eine Höhe von 2.962 Metern und ist der höchste Berg Deutschlands und des Wettersteingebirges. Das Zugspitzmassiv liegt südwestlich von Garmisch-Partenkirchen und gleichzeitig auch im Norden des österreichischen Bundeslandes Tirol. Auf dem Westgipfel der Zugspitze verläuft die Staatengrenze zwischen Deutschland und Österreich.