Am heutigen Mittwoch steht ein Mann wegen einer versuchten Entführung in Mering in Augsburg vor Gericht. Ihm wird Unglaubliches vorgeworfen.

Der Angeklagte soll im Winter vergangenen Jahres versucht haben in Mering ein Baby aus dem Kinderwagen zu entführen. Der 23-Jährige hatte im November 2022 die Mutter, die gerade mit ihrer sieben Wochen alten Tochter unterwegs war, beiseite gestoßen und war anschließend mit dem Kinderwagen geflüchtet. Nach wenigen Metern soll er dann versucht haben das Mädchen aus dem Kinderwagen zu holen. Glücklicherweise gelang ihm das nicht, weil die Kleine im Kinderwagen festgeschnallt war. Der Mann flüchtete dann mit seinem Auto, allerdings konnte eine Zeugin sich das Kennzeichen merken und an die Polizei weitergeben, die den Mann dann festnahm.

Schrecklicher Verdacht

Die weiteren Ermittlungen offenbarten dann einen schrecklichen Verdacht. Offenbar hatte der Mann das wenige Wochen alte Mädchen entführen wollen, um sich an ihr sexuell zu vergehen. Das wirft jedenfalls die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Der Mann soll den Ermittlern zufolge bereits in der Vergangenheit im Internet gezielt nach kinderpornografischen Inhalten gesucht haben. Er soll sogar explizit nach Videos gesucht haben, die zeigen sollen, wie Säuglingen Gewalt angetan wird, berichtet die Augsburger Allgemeine. Auch 2020 soll er versucht haben, sich kinderpornografische Schriften im Internet zu besorgen.

Verhandlungsauftakt am Mittwoch

Der Angeklagte steht am Mittwoch, den 21. Juni vor dem Landgericht Augsburg. Ihm wird unter anderem Verbreitung kinderpornografischer Schriften und Menschenraub vorgeworfen. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt. Der nächste Termin findet am 4. Juli statt. Die Familie des Babys wird der Augsburger Allgemeinen zufolge als Nebenkläger am Prozess teilnehmen.