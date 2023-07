Einen schrecklichen Fund hat am Montag eine Passantin in Rosenheim gemacht. Sie fand zwei bewusstlose Menschen in einer Parkhaustoilette. Für einen kam jede Hilfe zu spät.

Die Passantin entdeckte die beiden in der Toilette eines Parkhauses im Stadtgebiet von Rosenheim, berichtet die Polizei. Die Frau alarmierte die Feuerwehr, die daraufhin die Tür öffnete. Doch für einen der beiden, eine 25-jährige Frau, konnten die Retter nichts mehr tun. Der Notarzt stellte nur noch den Tod der jungen Frau fest. Ihr 41-jähriger Begleiter musste dagegen nicht weiter medizinisch behandelt werden. Zur weiteren Abklärung brachten ihn die Polizisten zur Polizeiinspektion Rosenheim.

25-jährige Frau starb wohl an einer Überdosis Drogen

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der 25-jährigen Frau um die 13. Drogentote im Jahr 2023 im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd (Vergleichszeitraum 2022: 8 Tote) handelt. Die Frau starb wohl an einer Überdosis. Denn in unmittelbarer Nähe der beiden fanden die Polizisten drogentypische Utensilien wie Spritzen und Löffel.

Leichnam der Frau wurde in München obduziert

Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm mittlerweile die Ermittlungen. Die Beamten versuchen nun, die genaue Todesursache zu klären. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, obduzierten die Experten am Münchner Institut für Rechtsmedizin am Mittwoch den Leichnam.

2022 starben in Bayern 277 Menschen in Folge ihres Drogenkonsums

Bayern war laut Statista im Jahr 2022 das Bundesland mit den zweitmeisten Drogentoten in Deutschland. 277 Menschen im Freistaat verloren dadurch ihr Leben. Deutlich mehr waren es in Nordrhein-Westfalen. Mit 703 Drogentoten nimmt das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland mit deutlichen Abstand den traurigen Spitzenplatz in diesem Ranking ein.

2022 starben deutschlandweit 1.990 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das ist ein Anstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert der vergangenen 20 Jahre.

Mit über 50 Prozent verzeichnet das Saarland einen besonders starken Anstieg. Laut dem Bundeskriminalamt waren rund 83 Prozent der Verstorbenen Männer. Das Durchschnittsalter zeigt eine leicht ansteigende Tendenz und lag 2022 bei 40,6 Jahren.