Gefährlicher Fund in einem Kaugummiautomat in Nabburg in der Oberpfalz. Ein Kind entdeckte dort die Ecstasy-Pillen "Blue Punisher".

Am Donnerstag hat ein Kind ein Tütchen mit den gefährlichen Ecstasy-Pillen "Blue Punisher" in einem ehemaligen Kaugummiautomaten in Nabburg (Landkreis Schwandorf) gefunden.

Kind zeigt Drogenfund einem Erwachsenen

Laut der Polizei habe das Kind die Drogen in der abgebauten Hülle eines ehemaligen Kaugummiautomaten in der Hallerstraße in Nabburg gefunden. Das Kind habe das Drogenpäckchen daraufhin einem Erwachsenen gezeigt, dieser alarmierte dann die Polizei.

Kaugummiautomat als Drogenversteck?

Die Polizei geht davon aus, dass der Kaugummiautomat als Versteck für die Drogen genutzt wurde und das Kind das Drogenpäckchen zufällig fand. Mittlerweile laufen die Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Nabburg melden. Die Telefonnummer lautet 09433/24040.

Polizei warnt besonders vor "Blue Punisher"-Pillen

Zudem warnen die Ermittler dringend vor der Einnahme von Ecstasy-Pillen im Allgemeinen und speziell auch vor dem Konsum der "Blue Punisher"-Pillen. Besonders aufgrund der unterschiedlichen Dosierung kann es nach der Einnahme zu schweren gesundheitlichen Komplikationen kommen. Eltern sollen ihre Kinder dringend über die Gefahren aufklären.

Zwei Tote Jugendliche durch Blue Punisher

Im Sommer dieses Jahres waren die Ecstasy-Pillen "Blue Punisher" im Mittelpunkt der Berichterstattung. Der Grund: In Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern waren zwei Mädchen nach dem Konsum der Droge gestorben.

Auch interessant für dich: Schweiz

Deutsches Paar und Großmutter sollen Kind (3) mit Ecstasy getötet haben

Was löst Ecstasy im Körper aus?

Die Einnahme von Ecstasy führt zu Höhenflügen, Kontaktfreudigkeit und zum Verlust des Zeitgefühls. Das Warnsystem des Körpers wird durch die Droge ausgeschaltet. Als Partydroge kann es bei langem Tanzen zu extremem Wasserverlust, Organschäden oder Kreislaufzusammenbruch kommen. Tödliches Nierenversagen wurde nach der Einnahme von Ecstasy (MDMA) ebenso beobachtet wie tödliche Hirnblutungen. Der Wirkstoff kann außerdem Psychosen und Wahnvorstellungen verursachen.

Das ist "Blue Punisher"?

Eine in der Regel besonders starke Variante von Ecstasy ist die "Blue Punisher"-Pille (deutsch: "blauer Bestrafer"). Das Aussehen ähnelt einem Diamanten mit eingraviertem Totenkopf. Das Logo der Pille ist an den Marvel-Charakters "The Punisher" angelehnt ist. Die blaue Pille, die auch nur als "The Punisher" und in anderen Farben erhältlich ist, kann auch über eine sogenannte Bruchrille halbiert werden.

Wieso ist "Blue Punisher" so gefährlich?

Ganze Pillen können teilweise mehrere Hundert Milligramm des Wirkstoffs MDMA und weitere unbekannte Substanzen enthalten, berichtet das Drogeninformationszentrums (DIZ) in Zürich. In Großbritannien etwa wurde 2021 eine "Blue Punisher" entdeckt, die mit 477 Milligramm MDMA das Mehrfache der sonst üblichen Dosis von Ecstasy-Pillen enthält. Im Jahr 2021 lag der durchschnittliche Wirkstoffgehalt einer Ecstasy-Tablette zwischen 161 und 173 Milligramm. In Europa wurden insgesamt 10.000 sichergestellt.