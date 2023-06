Am Wochenende vom 8. bis 9. Juli veranstaltet der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. (BEM) das diesjährige Rieser Oldtimertreffen im Nördlinger Eisenbahnmuseum. Wer im Oldtimer kommt, kann sogar kostenlos das Museum besuchen, vorausgesetzt sie können nachweisen, dass ihr Fahrzeug mindestens 30 Jahre alt ist.

Das Eisenbahnmuseum ist an beiden Tagen von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Besucher können laut einer Pressemitteilung des BEM an diesem Wochenende nicht nur die größte Sammlung historischer Schienenfahrzeuge in Süddeutschland, deren Mittelpunkt die Fahrzeugschau rund um die Drehscheibe ist, sondern auch die ständig wechselnde Oldtimerausstellung bewundern. Dazu gibt es fachkundige Führungen für Erwachsene und Kinder. Außerdem können die Besucher die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen an diesem Wochenende kostenlos besichtigen und auf dem Museumsgelände wird mit "Küche to go" für das leibliche Wohl gesorgt.

Historischer Zugfahrt am Sonntag

Zusätzlich gibt es am Sonntag, den 9. Juli die Chance auf einen Ausflug mit dem Seenland-Express. Der Express, der von einer 1943 gebaute Dampflok 52 8168-8 gezogen wird, verbindet das Nördlinger Ries mit dem Fränkischen Seenland und wurde im Jahr 1849 als Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn eröffnet. Seither transportiert der historische Zug die Passagiere sanft über die in die Landschaft eingebettete Strecke nach Gunzenhausen, das direkt am Altmühlsee liegt.

Der Fahrplan im Überblick

Die Dampfzüge auf der Bahnstrecke Nördlingen - Oettingen - Wassertrüdingen - Gunzenhausen starten vom Nördlinger Bahnhof und fahren laut BEM nach folgendem Fahrplan:

Nördlingen Bahnhof ab 10.20 Uhr, 15.00 Uhr

Oettingen ab 10.40 Uhr, 15.20 Uhr

Wassertrüdingen ab 11.00 Uhr, 15.40 Uhr

Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 16.00 Uhr

Gunzenhausen ab 11.50 Uhr, 16.30 Uhr

Wassertrüdingen ab 12.10 Uhr, 16.50 Uhr

Oettingen ab 12.30 Uhr, 17.10 Uhr

Nördlingen Bahnhof an 12.50 Uhr, 17.30 Uhr

Infos zu den Zugfahrten

Passagiere können beim Schaffner Fahrkarten für die Pendelzüge kaufen. Fahrräder, Kinderwagen, etc. können kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen werden. Das BEM weist darauf hin, dass die eingesetzten historischen Wagen nicht barrierefrei sind. Allerdings wird das Zugpersonal beim Ein- und Aussteigen gerne behilflich sein. Sollte am Fahrtag entlang der Fahrtstrecke die Waldbrandstufe 4 oder 5 bestehen, werden die Pendelzüge mit einer historischen Diesellokomotive gefahren.

Wichtige Hinweise für Autofahrer

Besucher, die mit dem Auto anreisen sollten bedenken, das es in der Nähe des Museums keine Parkmöglichkeiten gibt. Sie werden daher dringend gebeten:

am Parkplatz "Deininger Tor" (P5) (geeignet für Wohnmobile) zu parken. Durch die Wemdinger Unterführung können sie das Bayerische Eisenbahnmuseum in ca. zehn Minuten erreichen

im Parkhaus (P6) beim Bahnhof (Parkgebühr 1,00 Euro pro Tag) zu parken. Über die Fußgängerbrücke "Höhnbrücke" gelangen sie in knapp zehn Minuten zum Bayerischen Eisenbahnmuseum

Weitere Informationen zum Oldtimertreffen und zu den Dampfzugfahrten gibt es auf der Homepage des Bayerischen Eisenbahnmuseums (www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de)