Weil sie blind ihrer Navigations-App gefolgt ist, ist am Freitag eine Frau auf den Gleisen am Münchner Ostbahnhof gelandet. Eine S-Bahn musste deshalb notbremsen.

Die 25-jährige Brasilianerin hatte sich am Freitagabend von ihrer Navigations-App führen lassen, berichtet die Münchner Bundespolizei. Diese hatte sie über ein Loch in einen Zaun auf das Gleis 1 am Ostbahnhof geführt. Und dort wäre es fast zur Katastrophe gekommen. Denn zur gleichen Zeit gegen 21 Uhr fuhr eine S-Bahn in den Bahnhof ein. Nach einem Achtungspfiff leitete der Fahrer der S8 Richtung Herrsching eine Schnellbremsung ein - und kam etwa fünf Meter vor der Frau zum Stehen.

Frau und Passagiere der S-Bahn bleiben unverletzt

Die 25-Jährige und die Passagiere der S-Bahn blieben unverletzt. Die Frau, die in Düsseldorf wohnt, weigerte sich mehrmals einen freiwilligen Alkoholtest zu machen, berichtet die Polizei. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft München I eine Blutentnahme an. Anschließend durfte die Frau die Polizeiwache verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.