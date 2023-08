Vier Tage lang fehlte von einem 55-jährigen Deutschen bei Obernzell jede Spur. Er war nach einem Wasserskiunfall auf der Donau untergegangen.

Rund vier Tage nach dem schweren Wasserskiunfall bei Obernzell auf der Donau haben Einsatzkräfte jetzt die Leiche des vermissten 55-jährigen Manns gefunden. Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr hatte die Polizei eine Meldung über eine leblose Person in der Donau erhalten. Diese trieb im Bereich der Ortschaften Obernzell (Landkreis Passau) und Pyrawang (Österreich).

Notruf bei der Polizei: Leblose Person in der Donau gemeldet

Gegen 10:15 Uhr am Donnerstag meldete ein Passant eine leblose Person. Diese trieb im Bereich Obernzell und Pyrawang in der Donau. Laut der Polizei in Niederbayern machten sich daraufhin sofort Rettungskräfte aus Deutschland und Österreich auf die Suche nach der leblosen Person. Die Besatzung eines Feuerwehrbootes aus dem österreichischen Pyrawang konnte diese schließlich lokalisieren und an Land bringen.

Wasserskiunfall: Mann gerät in Schiffsschraube und geht unter

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei der gefundenen Leiche um dem vermissten Wasserskifahrer. Dieser war am Sonntag an der Mündung der Erlau in die Donau in die Schiffsschraube eines Bootes geraten und anschließend mit schweren Verletzungen untergegangen. An Bord des Motorbootes befand sich zum Unfallzeitpunkt auch die Ehefrau des 55-jährigen Wasserskifahrers.

Einsatzkräfte hatten nach dem Wasserskifahrer gesucht

Die Wasserschutzpolizei Passau führt die Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges weiter. Nach dem Unfall hatten Einsatzkräfte aus Deutschland und Österreich nach dem 55-jährigen Wasserskifahrer gesucht. Unter anderem wurde sogar der Schiffsverkehr in dem Bereich der Donau gestoppt. Der Unfall hatte sich vor der Ortschaft Erlau ereignet. Diese ist ein Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Obernzell. Erlau liegt direkt an der Mündung der Erlau in die Donau. Bei Obernzell bildet die Donau die Grenze zwischen Deutschland und Österreich.