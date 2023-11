Auf der A9 ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein LKW ist bei Ingolstadt umgekippt, der 26-jährige Fahrer ist im Führerhaus eingeklemmt. Die A9 ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt.

Nach Informationen des Donaukuriers ereignete sich der Unfall gegen 08:45 Uhr morgens. Der 26-jährige Fahrer eines mit Molkereiprodukten beladenen Sattelzuges war in Richtung Nürnberg unterwegs, als der Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach links fuhr. Der LKW fuhr über alle Fahrstreifen, bis er schließlich die Mittelleitplanke durchbrach, umkippte und quer auf der A9 zum Liegen kam.

Rettungskräfte können LKW-Fahrer erst nach Stunden befreien

Der 26-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte von Rettungskräften erst nach mehreren Stunden befreit werden, teilte die Polizei gegenüber dem Donaukurier mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer Verletzten ins Krankenhaus, weitere Verletzte soll es nicht geben.

Weiterer Unfall am Stauende

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mittlerweile hat die Polizei zwei Fahrstreifen in Richtung Nürnberg freigegeben. Die Fahrbahnen in Richtung München bleibt jedoch noch gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist laut Donaukurier noch nicht ersichtlich. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer folgenschwerer Unfall mit zwei LKWs. Am Stauende prallte ein Lastwagenfahrer von hinten in einen weiteren LKW. Auch in dem Fall wurde der Fahrer schwer verletzt.