Sein Mofa war laut wie ein Düsenjet: Die Polizei hat in Augsburg einen 73-Jährigen gestoppt, der deutlich lärmintensiver als normal üblich unterwegs war.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg waren zu dieser Zeit in der Sebastianstraße unterwegs, als ihnen ein 73-Jähriger auf seinem äußerst lauten Mofa auffiel.

Die Beamten stoppten den Senior und sahen sich das Mofa etwas genauer an - unter anderem dessen Geräuschentwicklung. Eine Lautstärkenmessung ergab dann tatsächlich einen Wert von 120 Dezibel. "Dies entspricht in etwa der Lautstärke eines Düsenjets in 100 Metern Entfernung", so die Augsburger Polizei.

Ursache für die hohe Lautstärke war ein offenbar kurz zuvor aufgetretener Defekt an der Abgasanlage des Mofas, so die Polizei weiter

Die Beamten wiesen den Mann an, den Defekt beheben zu lassen.