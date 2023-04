In Oberbayern ist ein Braunbär unterwegs! Das hat das Landesamt für Umwelt jetzt bestätigt. Spuren des Raubtiers wurden in gleich zwei Landkreisen entdeckt.

Am vergangenen Wochenende wurden im Landkreis Miesbach sowie im Landkreis Rosenheim im Grenzgebiet zu Österreich Tierspuren - sogenannte Trittsiegel - im Schnee entdeckt. Die Spuren wurden jetzt ausgewertet und ein Braunbär bestätigt, berichtet das bayerische Landesamt für Umwelt.

Eine genauere Identifizierung des Tieres nur aufgrund von Trittsiegeln sei nicht möglich. Damit bleibt unklar, welcher Braunbär sich aktuell in Oberbayern herumtreibt. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern seien informiert worden, so die Behörde.

Der letzte bestätigte Hinweis auf einen Braunbären in Bayern stammt aus dem Sommer 2022. Im Gebiet zwischen Reutte (Tirol), dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz Wolfratshausen konnten 2022 mehrere Hinweise bestätigt werden. Die Qualität der damals gefundenen Proben war für eine Individualisierung ebenfalls nicht ausreichend, so das Landesamt.

Bär tötete Jogger im Trentino

Die nächste Bärenpopulation befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 km von Bayern entfernt. Dort hatte ein Bär erst vor wenigen Tagen einen Mensch angegriffen und getötet. Der Jogger war nach einer Tour in der Gemeinde Caldes in einem bei Wanderern und Touristen beliebten Tal (Val di Sole) nicht nach Hause gekommen. Wenige Stunden später wurde er an einem Forstweg tot gefunden.

Tiefe Kratzer auf dem Körper und im Gesicht, Bisswunden sowie eine tiefe Wunde am Bauch legten früh den Verdacht nahe, dass es sich um die Attacke eines Bären handeln könnte. Eine Autopsie bestätigte dann den traurigen Verdacht.

Junge Männchen streifen auf der Suche nach einem Weibchen zum Teil sehr weit umher. Dabei können sie mehrere Monate oder wenige Jahre unterwegs sein. Angriffe auf Menschen sind dabei aber äußerst selten, weil Bären eher scheu sind.

Das Landesamt geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.