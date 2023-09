Am Rande der Automesse IAA kam es in München am Montag immer wieder zu Protesten von Klimaschützern. Neben Greenpeace und Extinction Rebellion sorgte auch die Letzte Generation für Aufregung. Einem Autofahrer riss dabei der Geduldsfaden.

Am heutigen Dienstag startet in München die Messe IAA Mobility. Im Vorfeld gab es daher mehrere Aktionen von Klimaaktivisten in München. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation blockierten erneut Straßen indem sie sich teilweise auf dem Asphalt festklebten. Der Polizei zufolge kam es unter anderem auf der A 8 am Innsbrucker Ring und an der Rosenheimer Straße, sowie an der Kreuzung Innsbrucker Ring/Ottobrunner Straße zu Blockadeaktionen.

Video: Autofahrer flippt aus

Bei einer dieser Straßenblockaden wurde ein Autofahrer jetzt handgreiflich gegenüber einem Aktivisten. Nach einer kurzen Diskussion ist auf einem Video zu sehen, wie der Mann den auf dem Boden sitzenden Aktivisten eine Ohrfeige verpasst. Kurz vor dem Angriff bezeichnet sich der Mann auf dem Video noch als "Anti-Klima-Kleber".

Ermittlungen gegen Autofahrer und Klimaaktivisten

Dem Autofahrer droht jetzt Ärger von der Polizei. Tobias Schenk, Sprecher der Polizei München bestätigte den Vorfall und kündigte Ermittlungen an. Wegen der Auto-Messe IAA hatten sich an der Kreuzung vier Personen teilweise an der Fahrbahn festgeklebt und so den Verkehr blockiert. Der Polizei zufolge sorgten die Straßenblockaden für teils erheblich Behinderungen. Die Polizei ermittelt gegen die Aktivisten unter anderem wegen Verdachts der Nötigung.

Rettungswagen mit Patienten steckt im Stau

In dem Rückstau auf der A 8 befand sich laut Polizei auch ein Rettungswagen, der einen Patienten mit Verdacht einer lebensgefährlichen Erkrankung transportierte. Die Polizei musste das Fahrzeug durch den Stau leiten.

Auch interessant für dich: Extinction Rebellion

IAA-Gegner sorgen mit Abseilaktion für Stau in München

Greenpeace versenkt Auto-Dächer

Auch andere Umweltgruppen organisierten im Vorfeld der IAA am Montag in München Protestaktionen. Um 07:30 Uhr haben 15 Mitglieder von Greenpeace Autodächer in einem Wasserbecken auf dem Messegelände versenkt.

Protest gegen Verschwendung von Energie und Rohstofffen

Die Aktion war der Polizei München zufolge nicht angemeldet. Die Karosserien wurden von den Aktivisten selbst aus dem Wasser entfernt. Gegen 08:15 Uhr war die Aktion beendet. Greenpeace wollte laut eigener Aussage mit der Aktion den verschwenderischen Umgang deutscher Unternehmen mit Energie und Rohstoffen anprangern. Dadurch sollen die Verantwortlichen zur Beschleunigung der Klimakrise beitragen. Die Polizei zeigte die Aktivisten wegen Hausfriedensbruch an und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz an.

Aktivisten seilen sich von Brücke ab

Ähnlich wie die Letzte Generation haben auch Aktivisten der Organisation "Extinction Rebellion" mit einer Aktion für Staus gesorgt. Gegen 11:30 Uhr versammelten etwa 30 Menschen an einem Fußgänger-Überweg am Georg-Brauchle-Ring (Lilian-Board-Weg). Zwei Aktivisten seilten sich von der Brücke ab und entrollten ein Banner mit der Aufschrift "Klimaschutz statt IAA - Mehr Geld für Öffis, nicht für Autobahnen". Gegen 12:30 Uhr wurde die angekündigte Versammlung beendet. Während der Aktion musste die Polizei mehrere Fahrstreifen auf dem Georg-Brauchle-Ring sperren. Der Bilanz der Polizei München zufolge kam es zu "moderaten Verkehrsbeeinträchtigungen".

Scholz eröffnet Messe mit Augenklappe

Am Dienstag wird die IAA in München von Bundeskanzler Olaf Scholz um 14:00 Uhr offiziell eröffnet. Es ist einer der ersten öffentlichen Auftritte des Kanzlers seit seinem Unfall beim Joggen. Seitdem trägt Scholz eine schwarze Augenklappe. Wie unter anderem die dpa berichtet, erhofft sich die deutsche Autobranche vom Kanzler eine klare Positionierung zu den Themen Industriestrompreis, Sicherheit der Arbeitsplätze und die wachsende Konkurrenz durch chinesische Autohersteller.

Das wird auf der IAA geboten

Nachdem die Autobauer und Zulieferer dem Fachpublikum ihre Neuheiten schon am Montag auf dem Messegelände präsentiert hatten, wird heute die Messe auch für das breite Publikum geöffnet. Vor allem die kostenlos zugänglichen Ausstellungsflächen in der Münchner Innenstadt, wo die Autobauer ihre Fahrzeuge zeigen und auch Testfahrten anbieten, dürften in den kommenden Tagen ein Besuchermagnet werden. Auch autonom fahrende Kleinbusse im Englischen Garten und neue Fahrräder, E- und Cargobikes stehen zum Test auf der IAA Mobility bereit.

Natalie Portman zu Gast auf der IAA

Neben Gästen aus der Wirtschaft, wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz und die Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller, wird auch Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman erwartet. Portman hatte schon in den USA für mehr Klimaschutz geworben und will auch auf der Messe in München über das Thema sprechen.