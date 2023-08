Neunjähriger Bub aus Bayern wird im Italien-Urlaub von Hornisse gestochen und stirbt im Krankenhaus. Eltern spenden Organe des Jungen.

Es sollten die schönsten Tage im Jahr werden, doch für eine Familie aus Nürnberg endeten sie im absoluten Horror. Die Familie verbrachte laut Medienberichten ihren Sommerurlaub auf einem Bauernhof in der Gemeinde Costa Vescovato (Provinz Piemont) am Rand der Po-Ebene. Der Bub spielte Ende August im Picknickbereich des Bauernhauses nahe des Stalls, als ihm eine Hornisse in den Hals stach, berichteten die Carabinieri.

Hornissenstiche sind für gesunde Menschen nicht besonders gefährlich

Eigentlich sind Hornissenstiche für Menschen nicht gefährlicher als Bienen- oder Wespenstiche. Die Insekten sind nicht streitlustig, außer es geht um ihr Nest. Ihr Gift ist auch nicht giftiger als das von Wespen oder einer Biene. Ihr Stachel ist jedoch länger und kann mehr Gift abgeben. Laut den Ärzten reagierte der Bub jedoch allergisch auf das Gift und erlitt vermutlich einen anaphylaktischen Schock. Das Gift verursachte einen Herzstillstand.

Junge erleidet nach Stich Herzstillstand - Eltern reanimieren ihn

Die Eltern des Jungen setzten sofort einen Notruf ab und reanimierten ihr Kind unter Anleitung der Sanitäter. Ein Notarzt übernahm schließlich - und verzeichnete zunächst einen Erfolg. Nach circa einer Stunde begann das Herz des Neunjährigen wieder zu schlagen. Er wurde intubiert und in das Kinderkrankenhaus in der Stadt Alessandria gebracht.

Neunjähriger ist nach 48 Stunden hirntot

Doch dort verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Nach 48 Stunden folgte die schockierende Diagnose: Der Neunjährige war hirntot. Wie der italienische Fernsehsender tgcom24 berichtet, erklärten die Ärzte den Eltern, dass sie nichts für den Neunjährigen hätten tun können, selbst wenn er nur wenige Meter vom Krankenhaus entfernt gestochen worden wäre.

Die Eltern des Bub entschieden sich schließlich dafür, die Organe ihres Kindes zu spenden. Mit ihnen wurden laut Medienberichten insgesamt zwei Kindern und drei Erwachsenen ein neues Leben geschenkt.