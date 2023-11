Im Frühjahr 2024 öffnet ein Harry-Potter-Store in den Stachus Passagen in München. Fans können sich auf eine Kamin-Sitzecke und lebensgroße Character-Figuren freuen.

Thalia eröffnet Wizarding-World-Shop zum Start des Harry-Potter-Theaterstücks

Harry Potter-Fans aufgepasst! "The Wizarding World Shop by Thalia" zieht im kommenden Jahr von Hamburg nach München. Der Pop-up-Store dreht sich rund um die Harry Potter- und "Phantastische Tierwesen"-Filme. Der Look des Shops ist bis ins Detail an Hogwarts angelehnt, heißt es in einer Pressemitteilung von Thalia. Eine Kamin-Sitzecke erinnert an die Gemeinschaftsräume der vier Hogwarts-Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin und lebensgroße Charakter-Figuren der Harry-Potter-Sage begrüßen die Besucher. Die können sich vor Ort mit Zauberstäben, Lego-Sets, Kuscheltieren und anderen Produkten im Harry Potter-Stil ausstatten.

Harry-Potter-Pop-up-Store soll im Frühjahr 2024 nach München kommen

Im August 2022 hatte die Buchhandlungskette Thalia den Shop als Gemeinschaftsprojekt mit Warner Bros. Discovery auf rund 200 Quadratmetern Verkaufsfläche in Hamburg eröffnet zum Start des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind". Über 200.000 Besucherinnen und Besucher kamen bis Mai 2023 in den "magischen Shop" in der Hamburger Wandelhalle - ein großer Erfolg. Das nahm die Buchhandlungskette zum Anlass, das Hamburger Gastspiel um weitere sechs Monate zu verlängern anstatt den Shop wie geplant bis Juli 2023 zu schließen.

Jetzt ist seine Zeit in der Hansestadt aber endgültig vorbei. Noch bis Januar hat er geöffnet. Dann zieht der Pop-up-Store vom Norden in den Süden der Bundesrepublik. Im Frühjahr 2024 soll er in den Stachus Passagen in München seine Türen öffnen, berichten mehrere Medien. Wann genau, ist allerdings noch unklar.

Harry-Potter-Bücher wurden weltweit über 500 Millionen Mal verkauft

Mit ihren sieben Büchern rund um den Zauberjungen Harry Potter feierte englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling einen riesigen Erfolg. Die Kinder- und Jugendromanreihe inklusive drei Ableger wurde weltweit über 500 Millionen Mal verkauft und in 80 Sprachen übersetzt. Allein in deutscher Sprache wurden über 33 Millionen Harry-Potter-Bücher verkauft.

Um diese Bücher ist die Marke Wizarding World entstanden. Sie umfasst neben den Harry-Potter-Filmen auch die Fantastic Beasts-Filme, das Bühnenstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" sowie Videospiele, Live-Unterhaltung und Ausstellungen.