Die Canyon-Gruppe der Bergwacht Bayern musste am Samstag eine Gruppe Wanderer aus einer misslichen Lage befreien. Die vier Menschen waren am Tatzelwurm in einen Wasserfall geraten und kamen ohne Hilfe nicht mehr heraus.

Um 08:19 Uhr wurde die Canyon-Gruppe der Bergwacht Oberaudorf zu dem Einsatz hinzugerufen. Nach Abklärung der Lage vor Ort entdeckten die Bergretter die vier Menschen in verschiedenen beckenartigen Vertiefungen, sogenannten Gumpen. Nach Angaben der Bergwacht Bayern waren die Verunfallten glücklicherweise nicht verletzt.

Rettung per Flaschenzug

Mehrere Retter der Bergwacht Canyon-Gruppe wurden dann in den Wasserfall abgelassen, um die vier Menschen zu sichern. Anschließend wurden sie über einen Flaschenzug nach oben gezogen und in Sicherheit gebracht

Dank für Zusammenarbeit

Am Einsatz beteiligt waren neben Polizei und Rettungsdienst mehrere Einsatzkräfte der Bergwachten Oberaudorf und Brannenburg, die Bergwacht Canyon-Gruppe Hochland Ost, sowie die Feuerwehren Degerndorf und Niederaudorf. Die Bergwacht bedankte sich im Einsatzbericht für die "großartige Zusammenarbeit und den reibungslosen Einsatzablauf" bei allen beteiligten Organisationen.