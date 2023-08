In Mittelfranken hat ein betrunkener Mann von einem Militärgelände ein Fahrzeug gestohlen um eine Spritztour damit zu machen. Der Polizei zufolge war das offenbar nicht das erste Mal, dass sich der 21-Jährige sich am Fuhrpark der US-Streitkräfte bedient hatte.

Ein 21-Jähriger hat in Mittelfranken aus einer US-Kaserne betrunken ein Militärfahrzeug gestohlen und damit eine Spritztour unternommen. Der Mann sei bewusstlos in dem Geländewagen in Ergersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Entwendet hatte der 21-Jährige das Fahrzeug nach ersten Ermittlungen in der Shipton Kaserne des US-Militärs in Ansbach.

Junger Mann kein Unbekannter

Nach Angaben der Ermittler war der Mann der Polizei in der Vergangenheit schon mit ähnlichen Trunkenheitsfahrten aufgefallen. Unter anderem habe er im Jahr 2021 schon einmal einen Militär-Geländewagen aus einer anderen Kaserne gestohlen und sei damit in der Region herumgefahren. Erstmals seien die Ermittler auf den Mann 2020 aufmerksam geworden, als er mit einem gestohlenen Bagger mehrere Löcher in einem Wald aushob. Einen gültigen Führerschein habe der Mann nicht. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und Trunkenheit im Straßenverkehr.