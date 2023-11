Apothekerinnen und Apotheker aus ganz Bayern und Baden-Württemberg protestieren am Mittwoch in Stuttgart. Die Apotheken in beiden Bundesländern bleiben dann größtenteils geschlossen. Diese Apotheken im Allgäu haben geöffnet.

Aus ganz Bayern und Baden-Württemberg treffen sich Apothekerinnen und Apotheker am Mittwoch, 22. November 2023, ab 12:05 zum Protesttag am Stuttgarter Schlossplatz, um sich für eine gerechte Bezahlung und eine Stärkung der Versorgungsstruktur einzusetzen. Die Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg bleiben an diesem Tag größtenteils geschlossen. Ihre Medikamente bekommen die Bayern und Baden-Württemberger in dieser Zeit in Notdienstapotheken. Wer aber vorher schon weiß, dass er Arzneien braucht, der sollte sie noch am heutigen Montag oder morgigen Dienstag besorgen.

Am Mittwoch, 22. November 2023, haben folgende Apotheken im Allgäu für die Notdienstversorgung geöffnet:

Kempten : Bad Hindelang: Drei-Kugel-Apotheke (Gerberweg 6) Dietmannsried: Rathaus-Apotheke (Kirchplatz 2) Kempten: Burg-Apotheke (Kronenstraße 11)

Ostallgäu : Marktoberdorf: Goethe-Apotheke (Goethestraße 7-9) Nesselwang: Linden-Apotheke (Lindenstraße 11) Schwangau: Kur-Apotheke (Füssener Straße 32)

: Memmingen/Unterallgäu : Babenhausen: Fugger-Apotheke (Stadtgasse 4) Bad Wörishofen: Bahnhof-Apotheke (Bahnhofstraße 7) Markt Rettenbach: Marien-Apotheke (Ottobeurer Straße 10) Memmingen: Apotheke in Steinheim (Heimertinger Straße 37)

: Landkreis Lindau/Bodensee-Region : Friedrichshafen: Nestle-Apotheke am See (Friedrichstraße 53) Lindau: Steig-Apotheke (Schulstraße 34) Lindenberg: Raphael-Apotheke gesund mit uns Allgäu OHG (Hauptstraße 41)

Landkreis Ravensburg : Leutkirch: Elisabethen-Apotheke (Marktstraße 23) Ravensburg: Marien-Apotheke Ravensburg (Marktstraße 8)

Wo sich die nächstgelegene Notdienstapotheke befindet, lässt sich online über eine Postleitzahlsuche auf www.aponet.de ermitteln.

Apotheken-Landesverbände beklagen sich über überbordende Bürokratie und Lieferschwierigkeiten

"Unser Protest beginnt nicht umsonst um 12:05 Uhr, denn unsere aktuelle Situation ist mehr als besorgniserregend", sagt Tatjana Zambo, Präsidentin des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg. "Es ist für unseren Berufsstand nicht mehr 5 vor 12, sondern schon 5 nach 12. Die Zahl der Apotheken ist auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen, weil das Versorgungssystem kaputtgespart wurde. Dem wollen wir uns mit unserem Protest entgegenstellen". Die Gründe für das Apothekensterben liegen nach Ansicht des Landesverbands in mangelnder wirtschaftlicher Planbarkeit und überbordender Bürokratie. Außerdem fehlen Nachfolger für Apotheken. Hinzu kommt, dass die anhaltenden Lieferschwierigkeiten den Apothekenalltag erschweren und junge Pharmazeuten vom Weg in die Selbstständigkeit abhalten.

Bundesregierung soll Apotheken wirtschaftlich stabilisieren

"Der Rückgang der Apothekenzahl muss endlich gestoppt werden, um auch künftige Generationen sicher, schnell und kompetent mit Medikamenten zu versorgen", fordert Dr. Hans-Peter Hubmann, Erster Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes. "Der wirtschaftliche Druck auf die Apotheken wird immer größer und die Lage der Apotheken ist sehr angespannt. Mit der ganztägigen Schließung und der zentralen Kundgebung fordern wir die Bundesregierung auf, die Apotheken wirtschaftlich zu stabilisieren, statt überflüssige und gefährliche Gedankenspiele über Scheinapotheken in die Welt zu setzen."

Am Protesttag werden apothekerliche und politische Redner auf dem Stuttgarter Schlossplatz erwartet. Ebenso sollen Vertreter der Angestellten, der Ärzteschaft und von Patientenorganisationen zu Wort kommen.