Am Donnerstag (9. März 2023) wird in ganz Bayern der Notfall geprobt. Im Rahmen des landesweiten Warntages heulen dann in einigen Gemeinden die Sirenen - landesweit wird aber besonders über Katastrophenwarn-Apps und via Cell Broadcast Alarm ausgelöst.

Um Punkt 11 Uhr werden in Bayern landesweit die Warnsysteme getestet. Im Fokus stehen aber besonders die digitalen Warnungen via Mobiltelefon. Unter anderem wird dann direkt aufs Handy eine Warnmeldung via Cell Broadcast ausgespielt.

Was ist Cell Broadcast?

Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird. Damit die Warnung auch bei euch ankommt, müsst ihr ein paar Dinge beachten:

Eurer Handy darf nicht zu alt sein. Auf www.bbk.bund.de findet ihr eine Liste mit allen empfangfähigen Geräten.

Euer Handy benötigt die aktuellen Updates

Euer Handy muss am 9. März im Funknetz sein. Also: Einschalten und darauf achten, dass ihr im Mobilfunknetz seid

Warnungen auch via Warn-Apps

Zudem sollte euch am Donnerstag eine Warnung über die verschiedenen Warnapps erreichen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass ihr eine solche App auf dem Handy installiert habt. Am Warntag am Donnerstag werden auf den Apps NINA, KATWARN und BIWAPP entsprechende Warnungen angezeigt. Dort werdet ihr auch sonst über regionale und lokale Gefahrenlagen informiert.

Entwarnung gibt es auch

Am landesweiten Warntag wird in Bayern um 11 Uhr eine Testwarnung verschickt. Diese soll dann kurze Zeit später auch wieder aufgehoben werden. Um 11:20 Uhr soll es dann via Cell Broadcast und über die Warn-Apps eine entsprechende Aufhebung der Warnung geben.