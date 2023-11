In Nürnberg ist am Dienstag ein Streit zwischen Kindern eskaliert. Am Ende musste ein Junge mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus.

Ein 13-jähriger Junge hat in Nürnberg am Dienstagabend ein anderes Kind mit einem Messer niedergestochen. Laut einem Bericht der Polizei ereignete sich die Tat auf einem Parkplatz im Westen der Stadt.

Kind in Nürnberg niedergestochen: Streit zwischen Kontrahenten

Zwischen den beiden 13-jährigen Jungen habe es bereits seit längerer Zeit einen Streit gegeben. Daraufhin hätten sich die Jungen gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Regerstraße getroffen, berichtet die Polizei weiter. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe einer der Jungen dann mehrere Male auf den Oberkörper seines Gegenübers eingestochen. Der Junge sei nach der Tat dann geflüchtet.

Messerangriff in Nürnberg: 13-jähriges Opfer musste operiert werden

Gleich mehrere Streifenwagen der Nürnberger Polizei rasten daraufhin zum Tatort. Ein speziell geschulter Polizist habe umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen geleistet und das verletzte Kind dann an den alarmierten Rettungsdienst übergeben. Das Opfer musste noch am Abend im Krankenhaus operiert werden. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Täter (13) ist strafunmündig

Die Fahndung nach dem jungen Täter verlief zunächst ohne Erfolg. Erst in den Abendstunden konnte der 13-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 13-jährige Täter ist aufgrund seines Alters noch strafunmündig. Die entsprechenden Behörden seien aber über den Vorfall informiert worden, so die Polizei weiter.

In Eberhardsdorf fühlen sich viele nicht sicher

Die Regerstraße befindet sich im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof. Eberhardshof liegt zwischen der Maximilianstraße im Osten und der Ringbahn im Westen der Stadt. Insgesamt leben rund 7.600 Menschen in den Stadtteil. Laut einer Studie der Stadt Nürnberg bewerten besonders viele Bürgerinnen und Bürger den Stadtteil Eberhardshof und den benachbarten Stadtteil Muggendorf als unsicher.