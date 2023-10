Trotz Trauer wohlfühlen: Trotz Trauer wohlfühlen

Wer um eine verstorbene Person trauert, hat oft keine Kraft, die anstehende Organisation allein zu stemmen. Bestattungen Sandleitner unterstützt Sie im Trauerfall und nimmt Sie professionell an die Hand – von der Planung bis zur Beerdigung. Peter und Letizia Sandleitner liegt das Wohlbefinden ihrer Kunden besonders am Herzen. In einladenden Räumlichkeiten schaffen sie eine Wohlfühlatmosphäre, die etwas Leichtigkeit in schwere Zeiten bringt.

Bestattungen Sandleitner ist ein modernes und zeitgemäßes Institut, das keiner Religion zugehört. Das Team passt sich an die gewünschten Rituale und Traditionen der Angehörigen an, egal, welcher Kultur und welchen Glaubens. „Bis jetzt haben wir jede Familie betreut, die uns gebraucht hat – unabhängig von Schwere und Ausmaß“, erklärt Bestattungsmeister Peter Sandleitner. Dazu gehören Beisetzungen im In- und Ausland. Sandleitner war neben Deutschland bereits in Italien, Serbien oder den USA für Hinterbliebene zur Stelle. Egal, ob eine verstorbene Person aus dem Urlaub zurückgeholt oder für die Bestattung in ein anderes Land gebracht werden soll – die Experten sind auf Fälle aller Art vorbereitet.

DER ABLAUF

Beim ersten Telefonkontakt erhalten Sie Informationen zum Ablauf und vereinbaren einen Termin vor Ort. Im persönlichen Gespräch stehen die Wünsche des Verstorbenen und der Angehörigen im Vordergrund. Fragen über Art und Ort der Beisetzung, standesamtliche Verpflichtungen, Todesanzeigen, Sterbebilder sowie Musik und Blumen am Grab werden hier geklärt. Im Sargraum stellt Sandleitner eine Auswahl an Särgen und Urnen bereit. Bei der Entscheidung ist es den meisten Hinterbliebenen wichtig, die Vorstellungen des Verstorbenen zu treffen. Gleiches gilt für die Wahl des Grabsteins. Das Team rund um Peter und Letizia Sandleitner steht Ihnen bei jeder noch so schweren Entscheidung zur Seite. Ein Wegweiser mit Kontaktdaten und einer To-Do-Liste hilft, alles im Überblick zu behalten. „Wir bieten den Angehörigen von Anfang bis Ende Struktur und Lösungsmöglichkeiten an“, betont Letizia Sandleitner.

WIE SETZT SICH DER PREIS ZUSAMMEN?

Je nach Wünschen der Angehörigen variiert der Preis stark. Für den Bestatter mit Sitz in Memmingen, Ottobeuren und Obergünzburg ist es trotzdem wichtig, dass die Kunden wissen, für was sie bezahlen. Die Kosten setzen sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Neben den Eigenkosten kommen häufig Fremdkosten hinzu. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Bestatter sich um die musikalische Umrahmung der Beerdigung kümmert. Sandleitner bietet alle Dienstleistungen an, die mit einem Todesfall im engen Umfeld zusammenhängen – von der Beratung bis zu Versicherungsthemen und verschiedenen Bestattungsformen. In den Preis wird zudem der Bereitschaftsdienst rund um die Uhr mit einberechnet. Peter und Letizia Sandleitner und die etwa 15 geschulten Mitarbeiter haben stets ein offenes Ohr für die Hinterbliebenen.

Der 16. kleine „Mitarbeiter“ heißt Coco und kümmert sich um das Seelenwohl der Trauernden. Die französische Bulldogge spielt mit den Kindern und lässt sich von den Angehörigen streicheln. So kommen sie zumindest für einen kurzen Moment auf andere Gedanken.

AUSBILDUNG ZUM BESTATTER

Der Berufsalltag eines Bestatters ist alles andere als eintönig. Neben der Organisation steht die Nähe zu den Menschen an erster Stelle. Für Interessierte gibt es eine gute Nachricht: Bestat-

tungen Sandleitner sucht für 2024 einen Auszubildenden oder Umschüler. Voraussetzung ist ein Führerschein. Für nährere Informationen steht das Unternehmen Ihnen gerne zur Verfügung.

PETER & LETIZIA SANDLEITNER

Als eines der ersten privaten Bestattungsunternehmen im Unterallgäu besteht Bestattungen Sandleitner seit knapp 150 Jahren. Peter Sandleitner ist Bestattermeister und führt den Familienbetrieb bereits in fünfter Generation. Seit sieben Jahren unterstützt ihn seine Frau Letizia, die früher als Verkaufsleiterin tätig war. Für die Quereinsteigerin ist die Tätigkeit im Bestattungsunternehmen inzwischen mehr als nur ein Job. Neben der Nähe zu den Menschen ist Kreativität gefragt, wenn es um Farben und Designs geht. Hinzu kommt, dass die beiden rund um die Uhr auf Bereitschaft sind. Egal, ob zu Hause auf der Couch oder bei einem Drink mit Freunden – wenn die Angehörigen etwas brauchen, ist das Ehepaar sofort zur Stelle.