Die weltbesten Skispringer werden am Freitag, 29. Dezember 2023, beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2023/2024 in ein volles Stadion springen. Alle Tickets für den Wettkampf sind bereits verkauft.

Tickets für das Qualifikationsspringen in Oberstdorf sind noch erhältlich

In der WM-Skisprung-Arena an der Schattenbergschanze haben insgesamt 25.500 Menschen Platz. Alle Tickets für den Wettkampf am Freitag, 29. Dezember 2023, sind bereits verkauft worden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Auch der Qualifikationstag am Donnerstag, 28. Dezember, ist gefragt, so die Veranstalter. Dafür gibt es aber noch Tickets.

"Das Interesse ist wirklich großartig. Wir haben auch weiterhin eine erfreulich große Nachfrage für die Qualifikation und bewegen uns in Richtung Zuschauerrekord für die Quali aus dem Vorjahr“, sagt Georg Geiger, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf. Vor einem Jahr kamen bereits 16.000 Besucher zu Qualifikation. Die sei vor allem für Familien mit Kindern und Senioren geeignet, weil es da etwas ruhiger zugeht als am Wettkampftag, so die Organisatoren.

Programm für das Auftaktspringen der 72. Vierschanzentournee 2023/2024 in Oberstdorf:

Mittwoch, 27. Dezember 2023 19:00 Uhr: Offizielle Eröffnung der 72. Vierschanzentournee im Oberstdorfer Kurpark



Donnerstag, 28. Dezember 2023: Qualifikation in der WM-Skisprung Arena Oberstdorf 12:00 Uhr: Stadioneinlass 14:00 Uhr: Offizielles Training 16:30 Uhr: Qualifikation



Freitag, 29. Dezember: Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2023/2024

12:00 Uhr: Stadioneinlass 15:45 Uhr: Probedurchgang 17:15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang anschließend Finale und Siegerehrung



Skispringerinnen kommen im Anschluss zur 2-Nights-Tour nach Oberstdorf

Wer will, kann sich in diesem Winter am Schattenberg das geballte Skisprung-Vergnügen holen. Denn direkt nach der Vierschanzentournee der Männer gastieren die weltbesten Skispringerinnen bei ihrer 2-Nights-Tour in Oberstdorf. Nach dem offiziellen Training am Sonntag, 31. Dezember 2023, findet am Neujahrstag, 1. Januar 2024, der Wettkampf statt. Auch da hoffen die Organisatoren auf eine tolle Kulisse. Für die Besucher der Vierschanzentournee gibt es dafür ein kleines Schmankerl: "Wer bereits ein Tourneeticket hat, zahlt für den Damenwettkampf nur die Hälfte", sagt Georg Geiger.

Nordische Kombination und Skispringer kommen im Januar und Februar nach Oberstdorf

Auch im neuen Jahr ist sportlich einiges los in Oberstdorf. Von 12. bis 14. Januar 2024 ist der Weltcup der Nordischen Kombination in der Oberallgäuer Gemeinde zu Gast und vom 22. bis 25. Februar 2024 findet das Weltcup-Skifliegen an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze statt.