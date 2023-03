Die Formel 1 2023 startet heute in Bahrain: Training, Qualifying und Rennen beim Bahrain-GP werden live im TV und als Stream im Internet gezeigt. Hier alle Infos.

Wer zeigt die Formel 1 in Bahrain 2023 live im TV und als Stream?

Wird das Rennen in Bahrain im Free-TV bei RTL gezeigt?

Wie sind Sender, Uhrzeiten und Termine des Bahrain-GP 2023?

Hier alle Infos.

Auftakt für die Formel 1-Saison 2023: Vom 3. bis 5. März startet der Rennzirkus in Bahrain in die neue F1-Saison. Und dieses Rennwochenende hat es in sich: Neue Fahrer sind mit dabei, die Teams haben sich neu aufgestellt, die ersten Ergebnisse geben Hinweise, wie sich Favoriten wie Max Verstappen oder Lewis Hamilton über die F1-Pause hinweg aufgestellt haben. Aus deutscher Sicht ist vor allem spannend, wie sich Nico Hülkenberg im Haas-Cockpit schlagen wird. Denn Mick Schumacher ist "nur noch" Ersatzfahrer, nämlich bei Mercedes.

Großer Preis von Bahrain 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 3.3.23

1. Freies Training der F1, Uhrzeit: 12.30 Uhr (Sky)

2. Freies Training der F1, Uhrzeit: 16.00 Uhr (Sky)

Samstag, 4.3.22

3. Freies Training der F1, Uhrzeit: 12.30 Uhr (Sky)

Qualifying, Uhrzeit: 16 Uhr (Sky)

Sonntag, 5.3.22: Rennen

Formel 1 Bahrain-Rennen, Uhrzeit: 16 Uhr

Kann ich die Formel 1 2023 in Bahrain live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Seit drei Jahren werden die F1-Rennen allerdings nicht mehr kostenlos ausgestrahlt. Wer die Rennen live im TV oder als Stream im Internet sehen will, muss ein Abo des Pay-TV-Senders Sky haben. Er zeigt das komplette Renn-Wochenende vom Freien Training über Qualifying bis zum Rennen am Sonntag.

Laut laufendem Vertrag müssen vier Rennen im Rennkalender 2023 im Free-TV gezeigt werden. Welcher Sender dies übernimmt, ist noch unklar. In der Saison 2022 zeigte RTL die Rennen im Free-TV.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Rechte gesichert. Hier wird das Rennen in Bahrain übertragen.