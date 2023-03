Was für ein dominanter letzter Spieltag: An ihrem letzten Spieltag in der Kreisliga Süd lassen die Volleyballerinnen vom TV Memmingen keine Zweifel offen und setzen sich gegen Mering und Altenmünster durch. Hier gibt es den Spieltag in Bildern.

Die Volleyballerinnen vom TV Memmingen haben am Samstag die Kreisliga-Meisterschaft gewonnen und steigen nun in die Bezirksliga auf. Fritz Pavlon

Die Volleyballerinnen vom TV Memmingen spielen in der kommenden Saison in der Bezirksklasse Schwaben. Die Memmingerinnen setzten sich an ihrem letzten Spieltag erfolgreich gegen die Gäste vom TV Mering und vom SC Altenmünster II durch.

Zunächst gewannen die Gastgeberinnen mit einem 3-Satz-Sieg gegen den TV Mering (25:14,25:18,25:15) und konnten sich dann im Anschluss auch gegen die Konkurentinnen vom SC Altenmünster in drei Sätzen durchsetzen (25:10,25:15,25:5). Im Anschluss feierte das Team dann ausgelassen die gewonnene Kreisliga-Meisterschaft. Noch ist für die Volleyballerinnen vom TV Memmingen die Saison aber nicht beendet.

Teamleistung: Die Volleyballerinnen des TV Memmingen freuen sich über den Aufstieg. Fritz Pavlon

Für den TV Memmingen spielten an diesem Tag Teresa Barthel, Manuela Baumberger, Eggensberger Teresa, Belinda Kokott, Stefanie Nadler, Anna Rinderle, Kerstin Steinmetz, Anna Zimmermann, Alessandra John, Lisa Staib und Tina Walter.