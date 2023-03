Im Oberstaufen PARK findet Samstag, 4. und Sonntag, 5. März die 4. German Snow-Volleyball Championship (Deutsche Meisterschaft) statt. Die besten Volleyballerinnen und Volleyballer Deutschlands kämpfen dann um den Titel in dieser jungen Wintersportart.

Baggern und Hechten im Schnee: "No Bizz like SnowBizz" ist das Motto der Snow-Volleyball Championship. Am ersten Märzwochenende 2023 wird Oberstaufen damit "zum zweiten Mal Hotspot für Snow-Volleyball in Deutschland", heißt es in einer Pressemitteilung der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH. Am Ende wird es Deutsche Meister geben.

Die Zuschauer:innen erwartet zwei Tage Snow-Volleyball-Party mit Sport und Action, auf und neben dem Center Court feedback/Tobias Heimplätzer

Die Regeln sind ähnlich wie beim Beach-Volleyball. Der Haupt-Unterschied zum Beach-Volleyball ist offensichtlich: Statt barfuß und knappem Bikini-Höschen trägt man Stollenschuhe und warme Sportkleidung. Weitere Unterschiede: Pro Team stehen drei statt zwei Personen auf dem Feld und es wird nur bis 15 Punkte pro Satz gezählt. Das Turnier in Oberstaufen startet offiziell am Samstag, 4. März, um 8 Uhr mit den Vorrundenspielen. Der Sonntag, 5. März, beginnt ebenfalls um 8 Uhr mit den Viertelfinalspielen. Das Finale der Frauen soll dann um ca. 14 Uhr stattfinden, das der Männer um ca. 14.40 Uhr. Die Siegerehrung ist für ca. 15 Uhr geplant.

Über das Turnier

Die German Snowvolleyball Championship (Deutsche Meisterschaften im Snow-Volleyball) findet zum 2. Mal in Oberstaufen statt. Veranstalter ist der Deutsche Volleyball-Verband. Der Eintritt zu den Spielen ist frei, ebenso der Eintritt zum Rahmenprogramm, unter anderem mit DJ's, Schnupperkursen für Schulkinder schon am Freitagvormittag und Tanz-Einlagen am Sonntag nach den Halbfinal-Spielen.